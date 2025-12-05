След като завладя Турция и се превърна в истински международен хит от южната ни съседка, вълнуващият сериал „Казвам се Фара“ вече е и в България – ексклузивно в ефира на bTV Story. Драматичната поредица, заснета през 2023 г., проследява борбата на една самотна майка, която е готова на всичко, за да спаси живота на сина.

Главните роли в сериала са поверени на две от най-големите звезди на турското кино и телевизия. Демет Йоздемир (Фара), добре позната на българската публика от поредиците „Свободен дух“, „Ягодова любов“ и Енгин Акюрек (Тахир ), който вече сме гледали в „Пепел от рози“, „Дъщерята на посланика“.

Екранното партньорство между двамата актьори е дългоочаквано както от зрителите в южната ни съседка, така и от многобройните им почитатели извън родината им, включително и в България.

Демет Йоздемир

Родена е в Измир, през 1992 г., но баба ѝ, по майчина линия, е имигрант от България. Има трудно детство – родителите ѝ се развеждат когато Демет е едва на осем години. Въпреки това успява да следва мечтите си – първо започва кариера на танцьорка, но скоро след това се насочва към актьорството. За кратко става изключително популярна с участията си в романтични комедии и драматични сериали, сред които „Ягодова любов“.

Един от проектите, по които Демет последно работи е сериалът „Eşref Rüya“ („Мечтата на Ешреф“), в който си партнира с Чаатай Улусой. За кратко продукцията се превърна в една от най-коментираните в южната ни съседка – включително и факта, че бе представена на филмовия фестивал в Кан, Франция.

В личен план Демет има един брак зад гърба си – с певеца Огузхан Коч, който приключва през 2024 г. Известна е и с връзката си с актьора Джан Яман.

За партньорството си с Енгин, споделя, че е „много хармонично“ – двамата се забавляват на снимачната площадка и научават много един от друг. „Енгин е много забавен и талантлив актьор“, казва още Демет.

А редките моменти, в които не работи, Демет прекарва със семейството и приятелите си. „За съжаление, много ми липсват заради пътуванията и служебните ангажименти. Ето защо се опитвам да наваксам в свободното си време.“

Енгин Акюрек

Харизматичният актьор е роден на 12 октомври 1981 г. в Анкара, Турция. Първоначално се следва исторически науки, но бързо се преориентира към актьорската дейност. Умее да пресъздава сложни и драматични персонажи — което го прави популярен както в Турция, така и на международната сцена.

Той е не само актьор, но и талантлив и писател. Има издаден сборник с разкази - Sessizlik („Тишина“), като част от приходите от продажбата на книгата дарява на благотворителни организации.

Енгин е доста затворен по отношение на личния си живот и го пази ревностно от публичното пространство. Рядко говори за връзки, семейство или дългосрочни ангажименти. Не е ясно дали има жена до себе си, а в миналото е спряган с няколко актриси — сред които Джансу Дере и Тувана Тюркай.

Единственото, което е споделял, е че не би могъл да опише жената, която може да открадне сърцето му. „Все пак, става дума за сърцето, не се знае за кого ще бие“, е казвал Енгин.

Много фенове и медии са коментитали екранната връзка между Енгин и Демет Йоздемир. Нееднократно са се носили и слухове за отношения и в реалния живот. Нещо, за което няма потвърждение. Актьорът е коментирал само, че е щастлив, че познава Демет като човек. И работата с нея му е "дала много".

Моменти от хитовия сериал "Казвам се Фара" гледайте във видеото:

