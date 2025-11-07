Гримът на туркините, който сме свикнали често да виждаме, благодарение на сериалите, е един особен свят – в който акцентът е изцяло върху дълбочината и съблазнителността на погледа.
Традиционно той се асоциира с ярки цветове и категорични линии, но съществува и една по-модерна интерпретация. Става дума за турски вечерен грим, в който главната роля играят отново очите - но без обичайните ясно очертани очни линии.
Ето как да постигнем изразителен поглед, използвайки само сенки и молив. И малко магия!
Необходими инструменти и продукти
- Четки за грим, различни размери и форми. Плоска - за нанасяне на сенки, пухкава - за разнасяне и тънка — за оцветяване на линията по корените на миглите.
- База за сенки (праймер). Този продукт ще създаде равна основа, ще подсили цвета на сенките и ще удължи трайността на грима.
- Сенки в различни нюанси. От базови „телесни“ тонове, до кафяви, сиви или лилави - за създаване на дълбочина.
- Молив за очи. За предпочитане е мек молив, който лесно се разнася. Черното дава по-драматичен ефект, кафявото - по-мек и естествен.
- Спирала с ефект на изкуствени мигли. Тя ще ги направи обемни и дълги - това е особено важно за турския стил.
- Коректор. Помага да прикриване на тъмните кръгове под очите и изравняване тена на кожата на клепачите.
- Хайлайтър за изсветляване на вътрешния ъгъл на окото и зоната под веждите.
- Продукти за вежди. Молив, сенки или гел ще помогнат да им придадем чиста форма.
Подготовка на кожата на клепачите
За да подсилим интензивността на сенките и да увеличим трайността – започваме с почистване и овлажняващ крем. След това база за сенки, която ще създаде равна повърхност и ще усили пигмента.
Създаване на турски вечерен грим
Когато клепачите са подготвени, идва най-интересната част – самият вечерен грим.
- Първата стъпка са светлите сенки, нанесени върху целия подвижен клепач. Използваме плоска четка, за равномерно разпределяне. След това нанесяме по-тъмен преходен нюанс в гънката на клепача.
- Подчертаваме очите с молив. Този етап е ключов за грим без класическа очна линия. Поставя се в основата на горните мигли. След което, с помощта на тънка четка или дори клечка и разнасяме линията. Целта е да създадеме мека, „опушен ефект, който ще подчертае формата на окото, но няма да изглежда графично.
- Тъмни сенки – в кафяв, сив или лилав нюанс. Нанасяме ги на външния ъгъл на окото.
- Блестящи сенки - за свежест и максимално изразителен поглед. Добре е да изберем нюанс, които хармонира с цвета на очите.
И най-важното – през цялото време трябва да ретушираме грима - не бива да има резки граници.
- Подчертаване на долния клепач. За целта използваме молив в тон със сенките, който поставяме в основата на долните мигли. Както и блестящи сенки във вътрешния ъгъл на окото, за да осветлите зоната и да отворите погледа.
- И разбира се - спирала. Наняме няколко слоя от продукта с ефект на изкуствени мигли за максимален обем и дължина.
Съвети и препоръки
Винаги избираме нюансите на сенките спрямо цвета на очите.
- За кафяви очи подхождат топли нюанси: златисти, бронзови, кафяви, лилави.
- За сини — студени тонове: сребристи, сиви, сини.
- За зелени — топли нюанси с червеникав подтон: медни, маслинови, прасковени.
Гримът задължително трябва да е адаптиран към формата на очите.
- За близко поставени очи акцентът трябва да е върху външния ъгъл.
- За широко разположени — върху вътрешния.
- Ако имаме тесни очи, използваме светли нюанси на подвижния клепач.
- при кръгли очи — издължаваме формата с външна очна линия.
И още, вечно актуални съвети, как да бъдем неотразими за предстоящите новогодишни празници - във видеото:
