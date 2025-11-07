Гримът на туркините, който сме свикнали често да виждаме, благодарение на сериалите, е един особен свят – в който акцентът е изцяло върху дълбочината и съблазнителността на погледа.

Традиционно той се асоциира с ярки цветове и категорични линии, но съществува и една по-модерна интерпретация. Става дума за турски вечерен грим, в който главната роля играят отново очите - но без обичайните ясно очертани очни линии.

Ето как да постигнем изразителен поглед, използвайки само сенки и молив. И малко магия!

Необходими инструменти и продукти

Четки за грим, различни размери и форми. Плоска - за нанасяне на сенки, пухкава - за разнасяне и тънка — за оцветяване на линията по корените на миглите.

различни размери и форми. - за нанасяне на сенки, - за разнасяне и — за оцветяване на линията по корените на миглите. База за сенки (праймер) . Този продукт ще създаде равна основа, ще подсили цвета на сенките и ще удължи трайността на грима.

. Този продукт ще създаде равна основа, ще подсили цвета на сенките и ще удължи трайността на грима. Сенки в различни нюанси . От базови „телесни“ тонове, до кафяви, сиви или лилави - за създаване на дълбочина.

. От базови „телесни“ тонове, до кафяви, сиви или лилави - за създаване на дълбочина. Молив за очи . За предпочитане е мек молив, който лесно се разнася. Черното дава по-драматичен ефект, кафявото - по-мек и естествен.

. За предпочитане е мек молив, който лесно се разнася. Черното дава по-драматичен ефект, кафявото - по-мек и естествен. Спирала с ефект на изкуствени мигли . Тя ще ги направи обемни и дълги - това е особено важно за турския стил.

. Тя ще ги направи обемни и дълги - това е особено важно за турския стил. Коректор . Помага да прикриване на тъмните кръгове под очите и изравняване тена на кожата на клепачите.

. Помага да прикриване на тъмните кръгове под очите и изравняване тена на кожата на клепачите. Хайлайтър за изсветляване на вътрешния ъгъл на окото и зоната под веждите.

Продукти за вежди. Молив, сенки или гел ще помогнат да им придадем чиста форма.

Подготовка на кожата на клепачите

За да подсилим интензивността на сенките и да увеличим трайността – започваме с почистване и овлажняващ крем. След това база за сенки, която ще създаде равна повърхност и ще усили пигмента.

Създаване на турски вечерен грим

Когато клепачите са подготвени, идва най-интересната част – самият вечерен грим.

Първата стъпка са светлите сенки, нанесени върху целия подвижен клепач. Използваме плоска четка, за равномерно разпределяне. След това нанесяме по-тъмен преходен нюанс в гънката на клепача.

Подчертаваме очите с молив. Този етап е ключов за грим без класическа очна линия. Поставя се в основата на горните мигли. След което, с помощта на тънка четка или дори клечка и разнасяме линията. Целта е да създадеме мека, „опушен ефект, който ще подчертае формата на окото, но няма да изглежда графично.

Тъмни сенки – в кафяв, сив или лилав нюанс. Нанасяме ги на външния ъгъл на окото.

Блестящи сенки - за свежест и максимално изразителен поглед. Добре е да изберем нюанс, които хармонира с цвета на очите.

И най-важното – през цялото време трябва да ретушираме грима - не бива да има резки граници.

Подчертаване на долния клепач. За целта използваме молив в тон със сенките, който поставяме в основата на долните мигли. Както и блестящи сенки във вътрешния ъгъл на окото, за да осветлите зоната и да отворите погледа.

И разбира се - спирала. Наняме няколко слоя от продукта с ефект на изкуствени мигли за максимален обем и дължина.

Съвети и препоръки

Винаги избираме нюансите на сенките спрямо цвета на очите.

За кафяви очи подхождат топли нюанси: златисти, бронзови, кафяви, лилави.

За сини — студени тонове: сребристи, сиви, сини.

За зелени — топли нюанси с червеникав подтон: медни, маслинови, прасковени.

Гримът задължително трябва да е адаптиран към формата на очите.

За близко поставени очи акцентът трябва да е върху външния ъгъл.

За широко разположени — върху вътрешния.

Ако имаме тесни очи, използваме светли нюанси на подвижния клепач.

при кръгли очи — издължаваме формата с външна очна линия.

И още, вечно актуални съвети, как да бъдем неотразими за предстоящите новогодишни празници - във видеото:

