Всяка жена, която носи грим, знае, че постигането на "перфектните мигли" невинаги е толкова лесна задача. На теория става дума просто за едно движение с четката, но на практика често е битка с „бучки“, слепнали мигли и неравномерно нанасяне.

Спиралата без слепване може да звучи като мит, но всъщност има един много прост трик, който променя всичко – и не изисква нито нова спирала, нито вълшебната ръка на професионален гримьор.

Пътят към перфектните мигли

Ако искаме миглите ни да изглеждат дълги, разделени и напълно естествени, трябва да забравим за безкрайното наслояване. Тайната е в начина на нанасяне. Спирала, която не залепва миглите не е въпрос на късмет, а на техника – и щом я овладеем, ще разберем защо някои жени винаги имат перфектни мигли, използвайки дори и ни нискобюджетни продукти.

Правила за нанасяне

Първа стъпка – сресваме миглите, преди да изсъхнат. След душ или измиване на лицето кожата отделя топлина и влага, което влияе и на миглите. Ако в този момент ги срешем леко с тънък гребен, ще предотвратим слепването ими, подготвени по този начин, миглите ще са по-гъвкави и спиралата ще се разпредели равномерно.

– сресваме миглите, преди да изсъхнат. След душ или измиване на лицето кожата отделя топлина и влага, което влияе и на миглите. Ако в този момент ги срешем леко с тънък гребен, ще предотвратим слепването ими, подготвени по този начин, миглите ще са по-гъвкави и спиралата ще се разпредели равномерно. Начин на нанасяне - спиралата не се нанася само по връхчетата, а от корена нагоре. За целта е нужно да поставим четката възможно най-близо до основата и да я издърпаме към върховете, като леко я движим в посока наляво и надясно. Това движение е тайната на професионалния, „отворен“ поглед.

- спиралата не се нанася само по връхчетата, а от корена нагоре. За целта е нужно да поставим четката възможно най-близо до основата и да я издърпаме към върховете, като леко я движим в посока наляво и надясно. Това движение е тайната на професионалния, „отворен“ поглед. По-малко слоеве, по-голям ефект - прекаляването с количеството е огромна греша. Два слоя са напълно достатъчни – първият оформя, вторият придава обем. Ако нанесем още, миглите започват да губят своята еластичност.

- прекаляването с количеството е огромна греша. Два слоя са напълно достатъчни – първият оформя, вторият придава обем. Ако нанесем още, миглите започват да губят своята еластичност. Кафявото е новото черно - черната спирала е класика, но кафявата често е подценявана. При по-светла кожа или коса тя изглежда по-мека, естествена и младежка. Това е тайната на много елегантни жени, които избягват резките контрасти.

- черната спирала е класика, но кафявата често е подценявана. При по-светла кожа или коса тя изглежда по-мека, естествена и младежка. Това е тайната на много елегантни жени, които избягват резките контрасти. По-малка четка, по-голям ефект – с възрастта миглите изтъняват, затова дебелите четки често не достигат до всички косъмчета. Тънката четка осигурява много повече прецизност.

– с възрастта миглите изтъняват, затова дебелите четки често не достигат до всички косъмчета. Тънката четка осигурява много повече прецизност. Добра хигиена - спиралата има ограничен срок на годност, около три месеца. След това започва да изсъхва и се нанася по-трудно. Което непременно води до слепване и се развитие на бактерии, които дразнят очите.

- спиралата има ограничен срок на годност, около три месеца. След това започва да изсъхва и се нанася по-трудно. Което непременно води до слепване и се развитие на бактерии, които дразнят очите. Почистване - никога не трябва да заспиваме с какъвто и да е грим на очите си. По време на сън спиралата изсъхва и утежнява миглите, правейки ги чупливи.

