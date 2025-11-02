В Полша всяка година множество двойки, които са заедно 50 или повече години, получават специално признание от държавата - медал, символ на дълготраен брак и съвместен живот, изпълнен с отдаденост, партньорство и уважение.

Какво представлява отличието?

Държавният медал се нарича Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, в превод: „Медал за дългогодишен брачен живот“.

Той е учреден на 17 февруари още през 1960 г. в Полша.

За да се класират за медала, двойките трябва да са официално женени от поне 50 години или, както е известно - да са отпразнували златната си годишнина. А златните двойки заслужават медал.

Самият медал за дълъг брак има формата на звезда, в средата на която от едната страна има ярък надпис „за дълъг брачен живот“, а от другата - две сребърни рози в центъра. Лентата му е розова с бяла централна ивица.

„Това е любимият ми момент като кмет на града, защото виждам само усмихнати хора. Когато положихте клетва преди 50 години, казахте: Ще направя всичко, за да направя брака си хармоничен, щастлив и траен. Точно това се случи. Защото бракът е съзнателен избор на двама души, които се уважават и обичат“, каза кметът на Варшава в приветственото си слово към двойките през 2024 г..

По време на мандата си, кметът Рафал Тшасковски е връчил медали на общо 1970 двойки, участвайки в 61 церемонии!

Можем само да пожелаем на него и съпругата му един ден също да бъдат носители на тази чест.

Как се номинира и връчва

„За да се класирате, трябва да вложите над 18 000 дни солиден труд. Други медали изискват по-малко, така че наистина е значителен подвиг да сте прекарали последния половин век заедно“, казва кметът на Варшава Хана Гронкевич-Валц.

Процедурата е добре регламентирана:

Двойката подава заявка към съответния граждански и брачен регистър (например в регион „Мазовецко“/Mazowieckie) за присъждане на медала.

В рамките на шест месеца след решение на президента на Полша се организира официална церемония за връчване.

Медалът се връчва от упълномощено лице - президентът, министрите, губернатор или кмет.

Традицията се изпълнява редовно в градовете в силно католическата страна, като според президентския кабинет се присъждат средно 65 000 медала всяка година.

Брачните постижения се признават и другаде. В Съединените щати например златната годишнина ще ви донесе поздрав от Белия дом, докато Великобритания поставя летвата още по-високо: двойките трябва да издържат шест десетилетия, без да се разделят, за да получат послание от кралицата.

Румъния от социалистическата епоха например е имала „Орден на майката-герой“. Медал получават майките, които са родили 10 деца. мисля, че беше, защото това наистина е геройство.

