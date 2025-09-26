Във Франция, страна, където политиката неизменно се преплита с културата, малко семейства са привличали толкова внимание, колкото това на бившия президент Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни. Тяхната любовна история изглежда като филмов сценарий – амбицията на политик се среща със славата на супермодел, а след това с нежността на певица, която се превръща в първа дама.

А къде е в цялата история дъщеря им Джулия Саркози?

Никола Саркози е роден през 1955 г. в Париж в семейство с унгарски и гръцко-еврейски корени. Рано започва политическата си кариера като кмет на парижкото предградие Ньой сюр Сен и постепенно се издига до президент на страната през 2007 г. Неговият мандат е белязан от активна дипломация, социални и икономически реформи и стремеж да остави отпечатък върху европейската политика. Заради енергията и честите си публични изяви журналистите често го наричат „хиперактивния президент“.

Карла Бруни, родена през 1967 г. в Торино, израства в семейство, дълбоко свързано с музиката и изкуството. През 90-те години тя се изстрелва сред най-успешните супермодели в света, дефилирайки за Chanel, Versace и Dior. Когато постига върха в модната индустрия, решава да се насочи към музиката – издава албуми, които се приемат с ентусиазъм както във Франция, така и в чужбина. Бракът ѝ със Саркози през 2008 г. я превръща в първа дама, но тя продължава да бъде и артист, и обществена фигура, която умело балансира между протокола и личната си творческа свобода.

През октомври 2011 г. в семейството се ражда дъщеря им Джулия – първото дете, родено по време на мандата на действащ френски президент. Събитието предизвиква огромен интерес, защото в историята на Петата република дотогава такъв случай не е имало. Така Никола Саркози и Карла Бруни се превръщат не само в политическi и културни икони, но и в родители, които отглеждат детето си под светлините на прожекторите.

Екстеншъни, изкуствени мигли, тежък грим

Днес Джулия е на 13 години, но вече предизвиква разнопосочни реакции във френската и международната общественост. Медиите все по-често пишат за нейния външен вид, като коментарите варират от възхищение до открито неодобрение. „Дъщерята на бившия фрески президент е само на 13 години, но шокира света с визията си и начина на обличане“– с подобни заглавия в европейската преса обиколи новината, че младото момиче изглежда прекалено смело като визия за възрастта си. Джулия е започнала да използва екстеншъни, изкуствени мигли, тежък грим и кремове за изкуствен тен. Докато някои наблюдатели твърдят, че това е естествена фаза от пубертета, други настояват, че този стил не е подходящ за момиче на 13 години.

Интересът към нея се засилва още повече, когато Джулия създава своя профил в Instagram. Първоначално публикува снимки с коне и видеа от уроци по езда – нейната голяма страст. Но впоследствие започва да споделя селфита с тежък макиаж, пусната коса с изкуствени кичури и къси топове, които подчертават фигурата ѝ. Това предизвиква лавина от коментари в социалните мрежи: „Нокти, мигли, тен – тя е на 13 години, но изглежда като на 25“, „Когато мама излезе и остави царството на козметиката без надзор“, „Моята майка щеше веднага да ме накара да махна тези мигли“.

Любопитното е, че Карла Бруни, която самата е икона на модата и красотата, като че няма проблем с експериментите на дъщеря си. Според някои медийни публикации тя дори е придружавала Джулия в салона, за да ѝ поставят екстеншъни. Това поражда дебат във Франция и извън нея за границите между индивидуалната свобода на тийнейджърите и родителската отговорност, особено когато става дума за деца на публични личности.

Историята на семейство Саркози–Бруни днес продължава да бъде любопитна смесица между политика, изкуство, и мода, между строгостта на държавния протокол и свободата на артистичното изразяване. Но в центъра на вниманието вече не са само техните постижения, а и предизвикателството да отглеждат дете в епохата на социалните мрежи, където всяка снимка и всеки избор се коментират от милиони.

За българския велосипед, който кара Саркози - вижте във видеото

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK