Има нещо магично в кафявите очи – те са загадъчни, дълбоки и лесно се адаптират към всеки нюанс грим. И все пак, има цветове, които ги правят още по-изразителни, сияйни и привлекателни.

От меки шоколадови нюанси до наситено бордо и кралско синьо – това са цветовете, които подчертават естествената дълбочина на кафявите очи. И независимо дали става дума за ежедневен, нежен „nude“ грим или драматичен вечерен макиаж, тези три палитри са всичко, от което се нуждаете за перфектна игра на светлини и сенки.

Шоколадова елегантност

Шоколадовите нюанси са класика, която никога не разочарова. Меките кафяви, бронзови и карамелени тонове създават усещане за топлина, като същевременно подчертават естествения цвят на ириса.

Тази палитра е идеална за ежедневен грим, тъй като позволява фино очертаване на очите - без нищо да изглежда прекалено.

Топлите подтонове като кафяво със златист или меден оттенък визуално „отварят“ погледа. А за вечерен вариант е нужно само да добавим малко блясък с бронзово или златисто - ефектът ще е деликатен, но забележим.

Съвет: Комбинирайте с кафяв молив за очи и спирала за по-мек, естествен завършек.

Бордо и винени нюанси

Палитрата от бордо е тайното оръжие, което прави кафявите очи магнетични. Винените, лилави и медни тонове създават контраст, който прави ириса по-топъл и сияен.

Тази комбинация е чудесна за вечерни събития или специални поводи, когато искате погледът наистина да изпъкне. При леко нанасяне във външния ъгъл на клепача се получава фина дълбочина, а съчетанието с розови тонове добавя свежест.

Съвет: За романтичен ефект прелейте сенките с мек кафяв нюанс в сгъвката и поставете малко хайлайтър във вътрешния ъгъл на окото.

Кралско синьо и тъмно лилаво

Кралското синьо е един от онези цветове, които действат магически върху кафявите очи. Студеният му тон подчертава топлината на кафявото и придава невероятна дълбочина.

Има много начини да „играете“ със сините сенки – от фина синя очна линия до опушен грим с лилав или тъмносив завършек.

Съвет: Синьото се комбинира чудесно с кафяв или бронзов руж – така се постига баланс между топлото и студеното.

Снимка: SEPHORA

Как да изберете правилната палитра

Основното правило е да мислим за това какъв ефект искаме да постигнем. Топли цветове като златно, бронзово и бордо подчертават естествената топлина, докато студените – синьо и лилаво, създават елегантен контраст.

Ако имате по-светлокафяви очи, изберете по-нежни, светли тонове. За по-тъмни очи са подходящи наситени пигменти.

Но най-важното, което не трябва да забравяте е: по-малкото е повече. Кафявите очи имат достатъчно естествена интензивност, затова сенките трябва да я допълват, а не да я скриват.

Как да сме винаги модерни и свежи - вижте във видеото съветите на специалистите:



