Цветовете, които избираме ежедневно – от дрехите и аксесоарите до интериора у дома – често изразяват повече за характера ни, отколкото предполагаме. Психолозите смятат, че предпочитанията към определени нюанси могат да разкрият нашите емоции, нагласи и дори начина, по който общуваме с околните.

За да откриете цвета на своята индивидуалност, първо трябва да си отговорите на въпроса: „Кой е любимият ми цвят?”

Отговорете си още сега, преди да продължите с четенето по-нататък. Не го мислете много, отговорете спонтанно и приемете първия цвят, който ви е хрумнал, без да анализирате избора си.

Това е инстинктивният ви избор и той може да каже много за вас самите и за това как ви виждат останалите.

Този психологически метод ще ви помогне да си обясните поведението си, черти от характера си, както и други психологически, физически, емоционални и духовни виждания. Смята се, че цветът отразява също силните и слабите ви страни, уязвимости, нужди и предизвикателства.

Ако все пак в главата ви изникват два поравно любими цвята, прочетете информацията и за двата, за да си разясните цялостната картинка около личността ви и това, което я мотивира.

Не е необходимо да се обличате непрекъснато в любимия си цвят. Обикновено в него просто се чувствате по-жизнени и заредени. Вероятно все пак го използвате често като част от визията си или интериора у дома.

Психологията на цветовете

Червено

Ако любимият ви цвят е червеното, означава, че сте човек на действията и изпитвате дълбока необходимост от физическо удовлетворение, т.е. обичате да консумирате живота си чрез всичките 5 сетива.

Оранжево

Ако оранжевият е любимият ви цвят, значи сте силно комуникативна личност, която обича да се социализира, да бъде приемана и уважавана като част от определена група. Също така, често имате нужда от предизвикателства, за да се поддържате в кондиция.

Жълто

Изборът на жълтото, означава че искате в ежедневието ви всичко да е ясно, подредено и в логичен ред. За да изразявате себе си пълноценно, трябва да използвате логичната си мисъл за вдъхновение и изпълнение на нови идеи.

Зелено

Ако обичате най-много зеленото, сте човек, който има силно чувство за принадлежност и нужда от сигурност в любовта. За вас е много важно да живеете в хармонична, безопасна споделена любов. Когато правите нещо за другите, очаквате признание. И едно благодаря ви стига, но държите да го получите.

Синьо

Любителите на синьото имат силна необходимост от вътрешен мир и истинност. Те искат да изживеят дните си спрямо собствените си идеали и вярвания без да се налага да се съобразяват с контрапунктове или да се подлагат на каквито и да е изменения в гледната си точка, за да задоволят някой друг.

Лилаво

Лилавото или виолетовото говори за дълбока нужда от емоционална сигурност, перфекционизъм и подреденост във всички сфери от живота, включително в духовен аспект. Също така, обичате да инициирате или участвате в хуманитарни проекти и да помагате на нуждаещите се.

Розово

Ако любимо ви е розовото, значи имате нужда най-вече от романтика и мечтаете за онази безусловна любов от приказките, в която светът е за двама.

Цикламено

Цикламеното пък е характерно най-вече за не-конформистите, които винаги имат различна гледна точка и подходи, както към битовите, така и към житейските въпроси.

Кафяво

Кафявият цвят е типичен за хора, за които най-важни са сигурността, безопасността, лесното и удобно съществуване и подкрепата на семейството и приятелите.

Черно

Черното обичат най-много тези, които изпитват нужда за власт и влияние. Те обичат да контролират нещата, но понякога това е знак за собствените им емоционални несигурности и притеснения.

Бяло

Ако любимият ви цвят е бялото, значи държите на простичките и изчистени неща, на свободата и независимостта си. Разчитате само на себе си и не понасяте зависимости от други хора.

Сиво

Сивото обикновено казва, че сте уравновесени, леко хладни и консервативни, но състоятелни и надеждни хора. Готови сте да се съобразите с нечии различия, но само в името на мира.

Нехаресването на определен цвят също може да ви подскаже черти от характера. Често става въпрос за уязвимите ви места. Най-омразните ви цветове сочат сфери от живота, на които трябва да обърнете внимание, за да излекувате тази непоносимост.

Не е лоша идея да поставите малки количества от тях в дома си или като аксесоар към облеклото, за да балансирате енергиите си. Не отхвърляйте тотално даден цвят.

Най-важното е обаче да се обградите с цветовете, които обичате, за да бъдете верни на себе си и съответно да се усещате в хармония.

