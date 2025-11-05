5 ноември може и да е мрачен есенен ден, но е и наситен с много весело настроение и празници, както официални, така и лични. Освен рождения ден на сайта Ladyzone.bg, който става на 15 години и Световният ден на мъжете, част от най-популярните и обичани турски актьори също празнуват днес.

Това са Чаглар Ертугрул, Мелтем Джумбул и Идил Фърат. Те са добре познати лица от телевизионните поредици – ето няколко любопитни факти от живота и кариерата им.

Чаглар Ертугрул

Той може да се определи като турския двойник на холивудската звезда Джейк Джилънхол.

Роден е на 5 ноември, 1987 г. в Истанбул. Семейството му, освен турски, има и български корени. По настояване на родителите си Чаглар следва инженерни науки. Но бързо се отакзва от тях. И за щастие – защото той е талантлив, харизматичен и актьорската професия му пасва идеално. Дебютът му в киното е през 2012 г. с филма "Планина", а след което получава водеща роля в сериала "Не се тревожи за мен".

От близо десет години актьорът е във връзка със стилистката Кайла Манукян, с която се запознава на снимачната площадка.

Снимка: instagram/caglarertugrul

Мелтем Джумбул

Тя е известна турска актриса и преподавател по актьорско майсторство. Родена е на 5 ноември 1969 г.

Произхожда от семейство с черкезки корени. И има от кого да наследи артистичните си дарби - нейна леля е певица на турска народна музика. Има възможността да учи актьорство в Лос Анджелис и днес предава опита си на младите студенти.

Между 1999 и 2001 г. участва в сериала „Историята на змията“, който по онова време е най-успешният и гледан турски сериал. В историческата драма „Великолепният век“ изпълнява ролята на Фатма султан. Има участия и в киното – играе в 16 пълнометражни филма, сред които и отличения с множество награди „С глава в стената“, 2004 г., на известния турски режисьор Фатих Акин. Има роли и на театралната сцена. И два краткотрайни брака зад гърба си.

Снимка: instagram/meltemcumbulo

Идил Фърат

Родена е на 5 ноември, 1972 г. в Анкара. Завършила е театрално майсторство, след което започва да играе в различни театрални трупи, включително.

От 1999 г. започва да участва активно във филми и телевизионни сериали като „Ayrılsak da Beraberiz“, „Deli Yürek“, „Zerda“.

Омъжена е за актьора Мерт Фърат. Двамата сключват брак през 2018 г. в Чешме, Турция. През 2021 г. посрещат дъщеря си Миа. Преди това е известна с връзките си със звездите на турското кино Къванч Татлъту и Енгин Йозтюрк.

Снимка: instagram/idillfirat

Какво е най-доброто пожелание за рожден ден - вижте анкетата във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK