Американският актьор Джейк Джилънхол, оказва се, има своя двойник. Който живее не къде да е, а почти на противоположния край на света, на хиляди километри разстояние. Въпреки това двамата толкова си приличат, че на човек дори би му хрумнала дори мисълта, че може и да имат родствена връзка.

Става дума за турската звезда от телевизионните поредици Чаглар Ертугрул.

Освен физическата прилика и общата си професия, двамата актьори си приличат и по постигнатите слава и успехи – тъй като са не само харизматични, но и амбициозни и талантливи.

Чаглар Ертугрул

Роден е на 5 ноември, 1987 г. в Истанбул. Семейството му, освен турски, има и български корени.

Родителите му са убедени, че той ще последва стъпките на баща си, който е инженер. И по тяхно настояване, Чаглар постъпва в Факултета по машинно инженерство.

Снимка: instagram/caglarertugrul

Но той така и никога не се отказва от мечтата си да стане актьор и в крайна сметка го постига. Дебютът му в киното е през 2012 г. с филма "Планина", а след това получава роля в сериала "Не се тревожи за мен".

Близо десет години актьорът е във връзка със стилистката Кайла Манукян, с която се запознава на снимачната площадка.

Джейк Джилънхол

Холивудският актьор е със седем години по-възрастен от Чаглар. И за разлика от турския си колега, кариерата му на актьор е предопределена – роден е в семейството на режисьора Стивън Джилънхол и сценариста Наоми Фонър. И изявите му в киното започват още преди юношеските години, като първата главна роля е във филма от „Октомврийско небе“ (1999).

Снимка: Getty Images

Следват участия в кинопродукции в които се снима, са „Дони Дарко“ (2001) и „След утрешния ден“ (2004). През настоящата година постига най-големия си успех - номинацията за „Оскар“ за участието си в „Планината Броукбек“.

Имал е връзки с редица известни личности като Кирстен Дънст, Рийз Уидърспун и Тейлър Суифт. От края на 2018 г. Джилънхол излиза с френския модел Жан Кадю.

