На 6 октомври в Благоевградския драматичен театър ще бъде премиерата на новия спектакъл в репертоара им „Дракула“. В главната роля влиза Койна Русева.

За тъмната страна на човешкия характер и как властта променя хората, актрисата и режисьорът на представлението Стайко Мурджев разказаха пред Елица Кънчева.

„Дракула" беше произведение, което ме вълнува от много години и много дълго време отлагах работата си по това произведение, защото трябваше да намеря кой е моят Дракула“, сподели Мурджев.

Актрисата е категорична, че властта не трябва да всява страх, а по-скоро респект.

„Човечеството много преди нас ни е показало какъв негатив има в силата на властта“, продължи тя.

Повече за запознанството им, ролята, пиесата и „актьорската смелост“ на Русева, тя разкри:

„Не съм мислила и две секунди! Веднага казах: „Кога започваме?“ Стайко Мурджев в „Дракула“ залага едни много нови погледи върху човешката душа – тя не е нито само бяла, нито само черна. Няколко човека живеят в нас – някои си го признават, други не.“

„Рисковият проект“ ще разкрие културната история на нашите предци, както и има за цел да вдъхнови зрителите.

Цялото интервю – вижте в следващото видео.

