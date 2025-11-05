Световният ден на мъжете не е особено популярен празник – факт е, че малцина знаят, че той се отбелязва на днешния 5 ноември. Което е странно, предвид, че мъжете на земята са мнозинство – те са с приблизително 60 милиона повече от жените по данни на световната статистика от последните години.

Въпреки това в държави като Русия и до ден днешен броят на мъжете не успява да се изравни с този на жените. Причина за това са войните, водени често от страна на държавата – от Втората световна война насам и до днес.

История на празника

Любопитното е, че въпреки това, а може би и именно заради това, Световният ден на мъжете, е „измислен“ именно в Русия. Идеята за него идва от бившия президент Михаил Горбачов още в далечната 1991 г. Според слуховете той бил възмутен от факта, че има Международен ден на жената, отбелязван на 8 март, а няма празник, посветен на мъжа.

Всяка година на 8 март руският държавен глава поднасял подаръци на съпругата си и я обсипвал със специално внимание. В даден момент обаче, това да го накарало да се почувства пренебрегнат и „ощетен“ – и така решил да създаде и Ден на мъжете.

Празникът става популярен едва през 2000 година като инициатива на мъжки организации и някои медии. Целта му е да отдаде почит на мъжете, защитниците и покровителите и е свързан символично с армията. Има по-скоро патриотичен и неформален характер – и до днес няма правителствено признание, въпреки че става все по-популярен в медиите и социалните мрежи.

Как се отбелязва

Преди всичко с поздрави между приятели и колеги, със семейни тържества и неофициални корпоративни празници. По-често е повод за приятелски жестове и хумористични поздрави.

В някои държави Денят на мъжа се чества на 19 ноември, затова често се стига до пълно объркване за по отношение на празника.

Празникът, честван на 19 ноември, е учреден през 1999 г. в Тринидад и Тобаго. Получава подкрепа от ООН и множество страни. Официално признат в редица държави.

Празникът в България

За първи път България се присъединява към страните, в които се отбелязва Световният ден на мъжете, през 2011 година.

А защо Международният ден на жената е толкова популярен по света - вижте във видеото:



