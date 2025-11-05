Днешния, 5 ноември, оказва се, е важен ден. Не само защото на него се празнува Световният ден на мъжете - създаден по идея на бившия руски президент Михаил Горбачов, но и защото отбеляза важни събития, случили се на световната политическа сцена.

На тази дата редица видни политически фигури са избрани за държавни глави. Личности, които променят завинаги историята.

Студ, лед и психология: Какво можем да научим за общуването от срещата на Тръмп и Путин (ВИДЕО)

Ето кои са те:

Удроу Уилсън

Той е избран за 28-ми президент на Съединените щати. Това се случва след изборите на 5 ноември 1912 г. – на които побеждава действащия президент Уилям Хауърд Тафт и бившия президент Теодор Рузвелт.

Основният му принос е свързан с подкрепата на жените и предоставянето им на избирателни права, както и въвеждането на мерки за забрана на детския труд. Налага и нов закон за създаване на система за трудови обезщетения и подобрява условията на труд на работниците.

Снимка: Getty Images

Франклин Рузвелт

32-рият президент на САЩ остава в историята с най-дългия мандат до момента - 12 години, както и с факта, че е единственият президент, избиран повече от два пъти на тази длъжност. На 5 ноември 1940 г. той е избран за своя трети президентски мандат.

Преодолявайки тежката болест полиомиелит, която го оставя напълно парализиран от кръста надолу, той застава начело на редица важни реформи. И остава като един от най-популярните американски президенти, успешно превел страната през Голямата депресия и Втората световна война.

Снимка: Getty Images

Франклин Делано Рузвелт ~ Щастието се крие в радостта от постигнатото

Ричард Никсън

Той е 37-ият президент на САЩ от 5 ноември 1969 до 1974.

Известен със своята външна политика, особено спрямо Съветския съюз и Китай, както и с това, че слага край на Виетнамската война. Националната му политика се характеризира с консервативна риторика и либерални действия, особено в областта на опазването на околната среда.

Снимка: Getty Images

Бил Клинтън

Клинтън записва името си в историята като 42-рия президент на САЩ, в периода 1993-2001.

Той е третият най-млад президент след Теодор Рузвелт и Джон Кенеди.  Управлението му е успешно, въпреки че и до днес остава по-известен с обвинения към него заради аферата му стажантката в Белия дом Моника Люински. В резултат на това Клинтън е подложен на импийчмънт и е порицан с гласуване в Сената през 1999 г.

Снимка: Getty Images

На 5 ноември 1996 г. са проведени изборите, спечелени от Бил Клинтън за втория му мандат.

Бил и Хилари Клинтън отбелязват 50 години брак - с носталгия и снимки от младостта

Чрез видеото може да си припомним връзката на Бил Клинтън с България:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK