Днешния, 5 ноември, оказва се, е важен ден. Не само защото на него се празнува Световният ден на мъжете - създаден по идея на бившия руски президент Михаил Горбачов, но и защото отбеляза важни събития, случили се на световната политическа сцена.

На тази дата редица видни политически фигури са избрани за държавни глави. Личности, които променят завинаги историята.

Ето кои са те:

Удроу Уилсън

Той е избран за 28-ми президент на Съединените щати. Това се случва след изборите на 5 ноември 1912 г. – на които побеждава действащия президент Уилям Хауърд Тафт и бившия президент Теодор Рузвелт.

Основният му принос е свързан с подкрепата на жените и предоставянето им на избирателни права, както и въвеждането на мерки за забрана на детския труд. Налага и нов закон за създаване на система за трудови обезщетения и подобрява условията на труд на работниците.

Снимка: Getty Images

Франклин Рузвелт

32-рият президент на САЩ остава в историята с най-дългия мандат до момента - 12 години, както и с факта, че е единственият президент, избиран повече от два пъти на тази длъжност. На 5 ноември 1940 г. той е избран за своя трети президентски мандат.

Преодолявайки тежката болест полиомиелит, която го оставя напълно парализиран от кръста надолу, той застава начело на редица важни реформи. И остава като един от най-популярните американски президенти, успешно превел страната през Голямата депресия и Втората световна война.

Снимка: Getty Images

Ричард Никсън

Той е 37-ият президент на САЩ от 5 ноември 1969 до 1974.

Известен със своята външна политика, особено спрямо Съветския съюз и Китай, както и с това, че слага край на Виетнамската война. Националната му политика се характеризира с консервативна риторика и либерални действия, особено в областта на опазването на околната среда.

Снимка: Getty Images

Бил Клинтън

Клинтън записва името си в историята като 42-рия президент на САЩ, в периода 1993-2001.

Той е третият най-млад президент след Теодор Рузвелт и Джон Кенеди. Управлението му е успешно, въпреки че и до днес остава по-известен с обвинения към него заради аферата му стажантката в Белия дом Моника Люински. В резултат на това Клинтън е подложен на импийчмънт и е порицан с гласуване в Сената през 1999 г.

Снимка: Getty Images

На 5 ноември 1996 г. са проведени изборите, спечелени от Бил Клинтън за втория му мандат.

Чрез видеото може да си припомним връзката на Бил Клинтън с България:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK