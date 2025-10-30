Майкъл Хигинс, настоящият президент на Ирландия, отдавна е спечелил сърцата на хората по целия свят – при това не само със своето лидерство, а и с нежната си душа на пиател и огромен любител на животните.
Известен със скромността и добротата си, Хигинс често бе виждан с Бръд - любимия си Бернски зененхунд до себе си. Включително и когато посреща гости на официални събития или приветства световни лидери.
Тяхната връзка дори се превърна в символ на топлота и искреност в политиката – напомняне, че добротата и съпричастността могат да съществуват редом с властта и дълга. Дори след неотдавнашната кончина на Бръд, споменът за тяхното приятелство остава жив.
Любовта на президента Майкъл Д. Хигинс към животните е добре известна.
Още откакто поема поста през 2011 г., до Хигинс винаги има верен четириног приятел. И всеки от тях е от породата Бернски зененхунд. Първо бе Шадоу, след това Шиода и Бръд. За съжаление, всички те вече не са сред живите. Единственият, който остава до президента и до днес е Миснах.
През годините тези кучета са срещали безброй високопоставени гости и световни лидери и дори са вдъхновили детска книга. Само една малка част от тях са принц Уилям и Кейт Мидълтън, френският президент Еманюел Макрон.
Хигинс е казвал неведнъж, че „кучетата не са просто начин да разчупиш леда - те са и велик източник на мъдрост“.
И въпреки че Миснах остана без другарите от своята порода, той със сигурност не скучае. В Президентската резиденция Áras an Uachtaráin, разпложена в столицата Дъблин, е и дом на:
- конете от кавалерийското подразделение
- стадо крави порода Декстър
- котка, за която се грижат служителите на охраната
- и елените, които наричат парка към резиденцията свой дом
Според последни изследвания, оказва се, че кучетата разбират какво им говорим - още вижте във видеото:
