Въпреки че Източното крило на Белия дом бе съборено, за да направи място за бална зала, офисът на Първата дама, който някога се намираше там, усилено се подготвя за празниците.

Според информация от служители, Белият дом няма да пропусне празничния сезон и ще спази всички традиции – от предстоящия Хелоуин, през церемонията по помилването на пуйката за Деня на благодарността, до украсяването на елхата и другите празнични традиции в навечерието на Коледа.

Събитието за Хелоуин ще се проведе в дома на президента на утрешния 30 октомври. Самата Мелания Тръмп сподели плановете седмица преди празника, като обяви, че тя и съпругът ѝ, президентът Доналд Тръмп, ще отворят Южната морава за деца, които да обикалят за лакомства.

Белият дом ще посрещне и семейства на военни, служители на реда, както и приемни семейства. За последните самата Мелания е държала да бъдат включени тази година.

Снимка: Getty Images

Президентът и първата дама ще раздават сладки и играчки на децата по време на събитието, което ще включи и традиционни хелоуински песни, както и голяма тиква за снимки.

Снимка: Getty Images

Мейми Айзенхауер, съпруга на президента Дуайт Айзенхауер, е първата, която украсява Белия дом за Хелоуин през 1958 г. Смята се обаче, че празникът придобива „по-голямо значение“ по време на управлението на Ричард Никсън, когато семейството му започва да организира поредица от обществени събития за местните деца.

Семейство Тръмп вече са празнували Хелоуин в Белия дом – по време на първия мандат на президента те организираха събития за празника - през 2017, 2018, 2019 и 2020 г.

Снимка: Getty Images

И макар че Хелоуин е съвсем близо, Мелания вече се подготвя и за Коледа. При това още от лятото. През август офисът на първата дама съобщи, че планирането на коледните празници в Белия дом вече е започнало, а по-рано този месец в социалните мрежи бе публикувано видео на госпожа Тръмп - държаща златна украса и с надпис: „Коледна среща в Белия дом“.

Осветяването на Националното коледно дърво е насрочено за 4 декември в Белия дом, пише Hellomagazine.

Чрез видеото може да усетим атмосферата, която цари в Белия дом по време на Хелоуин:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK