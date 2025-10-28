Хелоуин е време за забавление, костюми и креативност. Най-лесното преобразяване, което може набързо да сътворите заедно с децата, е да нарисувате лицата им – като популярни герои или животни. Но безопасността трябва да е на първо място, особено когато става дума за чувствителната детска кожа, която лесно може да реагира на неподходящи пигменти или продукти. Как да избереш боя или пастели, които са безопасни?



Избирай продукти, специално предназначени за кожа

Обикновените акрилни, темперни и водни бои, както и пастелите, не са никак подходящи за рисуване по лицето и кожата по простата причина, че те са създадени за рисуване върху хартия. Могат да причинят алергии и раздразнение. Вместо това търси бои, обозначени като специални за рисуване върху кожа. Търси надписи, които гарантират това, както и такива, които показват, че продуктът е тестван:

“Face paint”

“Body paint”

“Dermatologically tested”

“Hypoallergenic”

Провери състава

Като всяко нещо, което слагаме на лицето си, а в случая върху детската кожа, съставките му трябва да бъдат проверени. Най-добрият избор на боя за лице и тяло, е тя да е на водна основа, защото не запушва порите и се измива лесно.

Снимка: Инстаграм

Избягвай бои, които съдържат:

Парабени (могат да предизвикат дразнене)

Фталати и тежки метали

Силни аромати или алкохол

Какво да търсиш задължително върху опаковката

Търси маркировките CE и/или ASTM. Те често се срещат върху детски продукти, козметика, играчки и дори бои за лице — и са знак за безопасност и качество. CE е европейска маркировка за съответствие. Означава, че продуктът отговаря на стандартите на Европейския съюз за здраве, безопасност и опазване на околната среда. Ако даден продукт (например боя за лице) има маркировка CE, това значи, че е преминала тестове и е безопасна за употреба в ЕС. ASTM пък е американски стандарт за безопасност и качество. Означението гарантира, че всички съставки са оценени от токсиколог и не съдържат опасни вещества при нормална употреба.

Тествай преди Хелоуин

24 часа преди да нарисуваш лицето на детето, тествай на малък участък от вътрешната страна на ръката. Колкото и да е безопасна боята, кожата може да прояви чувствителност. Ако няма зачервяване, обрив или сърбеж – продуктът е безопасен за употреба.

Снимка: Инстаграм



Още съвети за избиране на безопасни бои за лице и кожа:

Избягвай евтини комплекти без етикет, съдържание или инструкции за употреба

Купувай от аптеки, големи козметични магазини и сертифицирани онлайн платформи

Популярните и безопасни марки най-често включват и четки и инструкции за правилно почистване





Виж във видеото как да си направиш маникюр в духа на Хелоуин:

