Мелания Тръмп вече се готви за Коледа, както и за трудната задача да украси Белия дом за празничния сезон. Първата дама на Съединените американски щати е позната на публичното пространството с омразата си към светлия празник, но всяка година успява да изненада с красиви декори.

В профила на първата дама в "X" беше публикувано кратко видео, на което Мелания поставя бяло-златна коледна украса на празнична маса.

„Коледна среща в Белия дом“, написа първата дама на Съединените американски щати.

Въпреки че видеото предлага само намигване за плановете на първата дама за украса тази година, то предвещава завръщането на традиция от първата администрация на Тръмп: ежегодния дискурс за странните декорации на Мелания.

Първата дама беше широко споменавана и критикувана заради избора си на декорация, особено през 2017 и 2018 г.

През 2017 г. снимка на декорациите от бившия прессекретар на Белия дом Стефани Гришам накара коридора да изглежда като зловеща тъмна гора, подобна на корица на блек метъл албум.

Въпреки че останалата част от Белия дом изглеждаше много по-традиционно през тази година, снимката даде на Мелания репутацията на човек, който прави Белия дом да изглежда мразовит и мрачен за коледния сезон.

Декорациите за 2018 г. включваха червени дървета, които много коментиращи отбелязаха, че имат поразителна прилика с червените наметала, носени от прислужниците в „Разказът на прислужницата“.

Коледната украса през 2019 и 2020 г. не предизвика толкова силни реакции, но репутацията на Мелания като Гринч беше запечатана през 2020 г., когато изтекоха записи, разкриващи, че първата дама всъщност не се интересува от празника.

През 2018 г. е записана да казва на бившата си близка приятелка Стефани Уинстън Уолкоф: „Работя все едно... върху коледни неща, нали знаеш? На кого му пука за коледни неща и украса? Но трябва да го направя, нали?“

„Тогава го правя. И казвам, че работя по планирането на Коледа. А те казват: „О, ами децата, които бяха разделени?“ Дайте ми малко почивка. Къде са говорили изобщо, когато Обама направи това?“

По това време Мелания имаше предвид разделянето на мигрантските семейства на границата от страна на администрацията на Тръмп.

Мелания е изправена пред поразително подобен проблем по Коледа 2025 г., както по Коледа 2018 г. Докато се подготвя за очакваното си завръщане към украсата на Белия дом, суровата имиграционна политика на администрацията на Тръмп е като цяло непопулярна , като администрацията разделя семействата и задържа деца при жестоки акции на ICE.

Американците ще трябва да чакат до края на ноември, за да видят как Мелания ще помогне на Белия дом да въплъти духа на Коледа през това бурно време.

