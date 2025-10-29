Хелоуин не е запазена марка само за англоезичния свят - празникът все повече се отбелязва и в България. Как предпочитат да се маскират жените и мъжете през 2025 г.?

Вампирка под наем

През последните години все повече хора избират да наемат костюм за Хелоуин, вместо да купуват нов. Тази тенденция се налага не само заради спестяване на пари, но и заради екологичните ползи. Повечето евтини костюми, предлагани в магазините, са изработени от синтетични материали като полиестер – пластмаса, която се разгражда за стотици години.

Снимка: iStock

Къде в София може да се наеме костюм за Хелоуин?

"Carnaval For You" е едно от местата, които предлага карнавални костюми за различни поводи. Изобилието от сценични тоалети дава възможност на хората да избират между приказни герои и злодеи, вещици и вампирки, супергерои и още много други. А от магазина са категорични: "Супергероите са винаги предпочитани на Хелоуин!"

Те добавят още, че малките момиченцата предпочитат да са принцеси или феи, а момчетата и понякога и татковците им - страшни филмови герои. Напоследък се наблюдава и често жените да избират да влязат в ролята на секси вампирки със зловещ вампирски костюм.

В "Carnaval For You" цените варират спрямо различните тоалети, като започват от 20 лв и стигат до 80 лв. На място можете да пробвате всякакви костюми и комбинации с аксесоари, за да сте сигурни, че сте избрали перфектната Хелоуин визия, с която ще разтърсите софийските улици и ще сте в центъра на зловещото парти. Все пак носите суперсила върху себе си, нали така?

Корона за всяка принцеса

Костюмите под наем са особено удобни за малките любители на празника. В Театрална работилница "Мариета и Марионета" всяко дете може да открие своя приказен костюм, като получава и огромен избор от красиви аксесоари. От работилницата споделят, че често се случва първо да се избират аксесоарите, а след това по тях и подходящ Хелоуин тоалет.

"Тук хората имат време да пробват и да съчетаят дрехите с атрактивни аксесоари за перфектно завършена празнична визия. Жената котка, вампирките, вещиците са често предпочитани сред жените", казват от "Мариета и Марионета". С много блясък, независимо дали зла вещица, или мила принцеса - това място определено ще ви помогне да се превърнете в любимия си герой.

Грим за хелоуин вижте тук





Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK