Темата за Хелоуин предизвиква бурни реакции – от ентусиазирани деца с маски и тиквени фенери до притесненията, че чуждите празници изместват българските традиции. Свещеник Илиян Илиев, трето поколение духовник и баща на три деца, споделя дали този ден е толкова безобиден, колкото си мислим.

Отец Илиян Илиев служи в Старозагорската митрополия, подразделение на Българската православна църква. Израснал е в духовна среда – дядо му, баща му и брат му също са свещеници. Преди да поеме по пътя на вярата, е работил в сферата на рекламата и търговията, но осъзнал, че истинското му място е в църквата.

„Обичам да работя с хората – свещеникът е и лекар на душите. А днешните хора са все по-забързани и обременени, пропускайки важните неща в живота“, споделя той.

Първата среща с Хелоуин за свещеника

Отец Илиян сподели за емоциите около „запознанството“ му с празника, когато е пътувал с две от децата си в Лондон. Макар и преди почти десетилетие, той си спомня този ден отлично:

„За съжаление дечицата ми не бяха подготвени за такава среща напълно - хора облечени в много страшни, разбира се и много ефектно направени костюми за празника. Плашещи бяха. Местните си държат на празника и се забавляват, смеят се, докато ние се разхождаме и гледаме с широко отворени очи. Една катафалка мина с „уж“ мъртвец в нея, а той стана и взе да прави страшни мимики и жестове. Дребчовците направо се сковаха от страх.“

Въпреки популяризирането на празника през последните години, той остава категоричен:

„Няма нищо общо с това, което правят децата тук – „пакост или лакомство“. Съвсем различно беше, но това са си местни традиции. И ние ги имаме.“

Как църквата възприема Хелоуин?

Според свещеника позицията на Българската православна църква е ясна – вместо да празнуваме чужди традиции, трябва да насочим вниманието си към Деня на народните будители, който честваме на 1 ноември.

„Нашите предци, които са съхранили вярата в Бога, като покръстен и просветен народ, и родовата памет, и български традиции, и култура и бит. Трябва да празнуваме нашите си празници, те са много красиви и богати на история“, каза той.

Грях ли е да отбелязваме Хелоуин?

На този въпрос, отец Илиев отговоря: „Всяко нещо е добре да бъде в разумни граници, в противен случай е неестествено.“

Хелоуин като културен празник

„Не мисля, че Хелоуин може да бъде въобще култура, понеже западният свят с този ден изразяват деня на починалите. Тук това се прави по доста по–различен начин“, припомня свещеникът.

Според него обаче няма сходство между Хелоуин и Задушница.

Снимка: bTV

„Тиквени фенери с огън и зловещи очи и уста. Гадаене, посещаване на атракции обитавани от духове... твърдо не. Още повече заради най–малките.“

Маскирането – безобидна игра или не съвсем?

Ако родителите се съгласят децата им да изпълнят традицията на чуждия празник и да облекат различни костюми, страшни или не, той съветва те да обяснят на малчуганите, че „това е игра и нищо друго не се влага“.

Като родител, той подчерта, че децата са малки, любознателни, подражават на много от това, което виждат в по-големите и го правят с голямо старание.

Много хора хора казват: „Няма нищо лошо, децата просто се маскират и се забавляват.“ Отец Илиян сподели, че въпреки възприятието на останалите, е добре да останем внимателни – как поднасяме информация на децата, как споделяме мнението си и как им влияе заобикалящият свят с агресията, на която често ставаме свидетели.

„Каквото посееш – това ще пожънеш“, отбелязва той.

За да подходим правилно към децата и интереса им към Хелоуин, той съветва да бъдем „грижовни и да обясним с благост и едното и другото. Детето е цвете, което трябва да бъде поливано с любов и внимание. Това е правилния подход към детето за всичко, което трябва да поставим в него като здрава основа.“

Разбира се, той смята, че всеки сам може да направи своя избор.

За вярата, духовността и истината

В днешно време много хора смесват духовност, езотерика, християнство и популярна култура. Има ли баланс или съществува ли т.нар „златна среда“ и можем ли да я намерим?

В края на разговора ни отец Илиян обобщи:

„Съществува само една истина. Тя е Бог - Твореца на видимия и невидимия свят. Ние сме поставени от Него като „венец на Неговото Творение“ да бъдем стопани на тази земя. Какви стопани сме, можем сами да си дадем сметка. Той ни е дал и свободна воля, с която сами да градим съдбата си с делото на ръцете си. Нека бъдем добри един към друг, да не угасяме любовта по между си, да учим на това и нашето единствено важно богатство - децата си!“

Легендата за Хелоуин - гледайте във видеото.

