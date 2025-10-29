Котката Choupette е една от най-известните домашни любимци в света – символ на стил, лукс и изтънченост. Тя стана известна като спътник на модния дизайнер Карл Лагерфелд и негов най-добър приятел, а след смъртта му продължава да живее като истинска звезда - в лукс, красота и безкрайни лакомства.

Една котка, а всъщност целия свят

Choupette е породиста бирманска котка, която първоначално е принадлежала на модела Батист Джабикони. Когато той оставя котката за кратко при Лагерфелд, дизайнерът се привързва толкова силно към нея, че решава да я задържи завинаги. Оттогава Choupette става неразделна част от живота му – вдъхновение, спътник и своеобразна муза.

Котешки живот мечта - частен самолет, изискано меню и сини очи, които влюбват всеки

Животът на Choupette винаги е бил всичко друго, но не и обикновен. Тя има собствени прислужници, които се грижат за нея, храни се с изискано меню, пътува с частен самолет и спи върху дизайнерско спално бельо. Дори има собствен паспорт и специално подготвени пътувания. Освен това Choupette има и успешна „кариера“. Участвала е в рекламни кампании на големи марки и дори е изкарвала милиони евро от модни проекти. Нейният чар, сини очи и изтънчено поведение я превръщат в истинска икона на света на модата.

След Карл Лагерфелд - Какво се случва с кралицата на котките Choupette?

След смъртта на легендарния Лагерфелд през 2019 г. Choupette остава под грижите на неговата близка приятелка и икономка Франсоаз Касот. Дизайнерът е оставил указания и средства, за да бъде котката му осигурена и обгрижена до края на живота си. Днес тя живее близо до Париж и продължава да бъде обект на внимание. В социалните мрежи Choupette има стотици хиляди последователи, които следят нейното ежедневие – от снимки на закуска до участия в благотворителни и модни събития.

Choupette отдавна не е просто домашен любимец. Тя се превърна в културен феномен – олицетворение на идеята, че стилът и индивидуалността могат да съществуват във всякаква форма, дори и при животните. Интернет звезда и блясък - дизайнерът определено знаеше как да пресъздаде чувството си за естетика във всяко нещо и навсякъде.

