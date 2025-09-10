Разводът винаги е неприятен и тежък момент. Решението двама души да се разделят след години съвместен живот е трудно не само за тях самите, но и за всички около тях – деца, близки и роднини.

Обикновено разводът е най-травматичен за децата, тъй като губят усещане за сигурност и стабилност. Те често се чувстват виновни или объркани, особено ако има конфликти между родителите.

Раздялата между съпрузите поставя много въпроси, включително и такива от чисто практическо естество. Като например кой трябва да закупи дрехите и помагалата на децата при настъпването на новата учебна година. Обикновено това зависи от съдебното решение/споразумение при развода и от начина, по който са уредени родителските права и издръжката.

В България най-често родителят, при когото живее детето (обикновено майката), ежедневно се грижи за него и купува дрехи, учебници и останалите необходими неща.

Другият родител е задължен да плаща издръжка, която покрива част от тези разходи.

Или иначе казано - дрехи, обувки, учебници и всичко необходимо се осигуряват от родителя, който упражнява родителските права, но със средствата от издръжката, плюс собствения му принос.

Възможни са и други варианти, ако родителите са се разбрали по различен начин - например единият купува учебници, другият дрехи.

Снимка: iStock

Ето три примерни варианта как може да бъде уредено това в съдебно решение или споразумение при развод:

Пример 1: стандартен случай

Упражняване на родителски права - предоставя се на майката

- предоставя се на майката Местоживеене на детето - при майката

- при майката Издръжка - бащата заплаща месечна издръжка (например 400 лв.)

- бащата заплаща месечна издръжка (например 400 лв.) Разходи - майката купува дрехи, обувки, учебници и всички ежедневни нужди. Средствата идват от нейните доходи + издръжката, която бащата плаща

Пример 2: със специална уговорка

Упражняване на родителски права - майката

- майката Издръжка - бащата плаща месечна издръжка

- бащата плаща месечна издръжка Разходи - рдителите се споразумяват, че учебниците и тетрадките за всяка учебна година ще се осигуряват от бащата. Майката се грижи за дрехи, обувки и ежедневни нужди

Пример 3: споделени разходи (по-рядко)

Упражняване на родителски права - при единия родител.

- при единия родител. Издръжка - другият родител плаща определена сума.

- другият родител плаща определена сума. Разходи - родителите изрично се уговарят да делят разходите за учебници и дрехи по равно – всеки по 50%. Това обаче изисква добра комуникация и доверие между тях.

При липса на разбирателство, законът приема, че всичко необходимо се купува от родителя, при когото детето живее, а другият участва чрез издръжката.

Колко опасен може да бъде разводът за децата - гледайте видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK