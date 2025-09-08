Случва се в живота да се стигне до не особено приятната ситуация, в която двама души искат официално да прекратят личните си взаимоотношения. Или, иначе казано, да се разведат.

Едно от важните въпроси, които се поставят в подобна ситуация, е какво се случва с фамилното име на съпругата след развода. Вариантите пред съпругата са два – или запази фамилията на съпруга си или да си върне рожденото име. Изборът е изцяло неин, независимо дали раздялата е по взаимно съгласие, или не.

Обикновено мъжете, на които предстои развод, са категорични, че не искат жената да продължава да носи фамилията им. В случай, че такова е и желанието на съпругата, то тогава няма проблем.

Ако обаче тя има свои съображения да остане с името на съпруга си, то Семейният кодекс предоставя решението изключително на нея. Сред най-често срещаните причини, поради които жените желаят да запазят името си след развод са:

Желанието да имат една и съща фамилия с децата си

Продължителното носене и свързаната с това известност в обществото и професионалните среди

Нежеланието да се извършва промяна в издадени лични документи.

В България въпросът за фамилното име е уреден именно чрез Семейния кодекс, според който, по силата на чл. 53, ал. 2, съпругата има изцяло право на личен избор, а единственото, което е нужно да направи е да заяви решението си в самото бракоразводно производство.

Ето какви са практическите стъпки, които една жена е нужно да следва, ако иска да запази фамилията си след развода:

Искане пред съда

По време на делото жената трябва да заяви пред съда, че желае да запази фамилията на съпруга.

Съдът вписва това в решението за развод.

Ако не го поиска изрично, по закон фамилията автоматично се връща към предбрачното име.

Влизане в сила на решението

След като решението на съда за развода влезе в сила, то се изпраща служебно в общината, където е сключен бракът.

Там се вписва в акта за граждански брак дали фамилията е запазена или върната.

Подмяна на лични документи

Жената подава заявление в МВР – „Български документи за самоличност“, за да подмени личната си карта, паспорт и шофьорска книжка, ако е променила името си.

Необходими документи - лична карта , решение за развод или удостоверение от съда), удостоверение за семейно положение (ако се изисква от общината),

Снимка не се носи – прави се на място.

Уведомяване на институции

След като получи новата лична карта, жената трябва да уведоми институциите, ако фамилията е различна от предишната - например работодател, банка, НАП и НОИ.

Ако е запазила съпружеската фамилия, обикновено не се налага промяна.

