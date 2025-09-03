В последните години все повече родители остават разочаровани заради факта, че малкият им наследник, на възраст от тримесечна до тригодишна възраст, не е приет в общинска ясла поради липса на място. Причините за това са комплексни – включително и липса на достатъчно сгради и преди всичко недостиг на специализиран персонал и в частност на медицински лица.

Родителите на неприетите деца имат право на парична компенсация – която към настоящия момент е в размер на 580 лв. месечно. Тя се отпуска при наличие на определени условия и след кандидатстване в системата на местната община. Въпреки това обаче грижата за малкото дете, останало вкъщи, може да се превърне в истински проблем.

Все пак, съществуват варианти, към които, в случай, че няма как сами да се грижим за детето, може да прибегнем.

Алтернативна грижа у дома

Най-добрият вариант, както за детето, така и за родителите, е помощта на близък роднина. Обикновено баба или дядо влизат в ролята на най-добрите гледачи.

Ако роднините нямат възможност – поради заетост, заболяване или друга причина, може да наемем детегледач. Минусът е, че обикновено този вид услуги са доста скъпи и не всеки може да си ги позволи.

Групи за почасово гледане или т.нар. „детски клубове“. Тук проблемът, освен финансов, е и с времето, тъй като на подобни места няма как децата да се оставят целодневно и в този смисъл са временно решение.

Работа от вкъщи или гъвкаво работно време, ако работодателят позволява.

Частни ясли и занимални

Въпреки че са по-скъпи, частните детски заведения често имат свободни места и предлагат много по-гъвкави условия.

Някои от тях предлагат почасови програми или адаптационни групи.

Повторно кандидатстване

Обикновено повторното кандидатстване за детска ясла минава през същата система и правила, както и първоначалното. Основните стъпки са:

Регистрация в списъка с чакащи – често през годината се освобождават места.

– често през годината се освобождават места. Подаване на ново заявление за участие в следващо класиране.

за участие в следващо класиране. Подаване на документи в повече общински ясли – имаме право да посочим няколко яслени групи. Добре е да добавим и по-отдалечени/по-малко натоварени заведения, за да увеличим шанса за прием.

Междувременно, за да развиваме и социализираме детето, добре е да го запишем за участия в музикални школи, спорт за най-малки, родителски групи.

Още за проблемите, с които се сблъскват младите родители днес, гледайте във видеото:



