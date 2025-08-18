Председателят на социалната комисия в парламента Деница Сачева обяви, че ще внесе промени в Кодекса на труда, които да дадат право на родителите на ученици от 8 до 12 години да работят дистанционно по време на дългата лятна ваканция. Идеята веднага предизвика противоположни реакции – от ентусиазъм и надежда за повече гъвкавост, до скептицизъм и обвинения в популизъм.

"И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно. Много родители пишат и на мен, и на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, че през лятото се изправят пред огромни трудности с грижата за децата си", мотивира инициативата си Сачева.

Скептични гласове

Някои родители и служители виждат в предложението по-скоро политически ход, отколкото реалистична мярка. Весела Илиева е майка на две деца, съответно в 6.клас и детска градина. Тя е на мнение, че работодателите трудно биха приели подобна инициатива, тъй като често свързват хоум офиса с понижена ефективност.

За мен е ок това нещо, въпреки че е малко популистко. Но е различна гледната точка на нейната с тази на работодателите. Според мен те не биха се съгласили. А това е важно. … Същото се смята и за работенето от вкъщи. Много хора погрешно приемат хоум офиса като ваканция. … Така че мисля, че и тук това ще стане. Изцяло популистки ход, който няма да има успех.

Подобни опасения се срещат и в бизнеса – за някои работодатели дистанционната работа все още изглежда като компромис с дисциплината и производителността.

Родители, които приветстват промяната

В същото време много майки и бащи виждат в идеята шанс да съчетаят професионалните си задължения с времето за семейството.

Румен Радков, системен инженер и баща на 2-годишно момче, вече е усетил предимствата на дистанционната работа, макар законовата промяна да не го засяга пряко в момента.

„Тази поправка, която се предвижда в Кодекса на труда, е супер идея и е една стъпка към гъвкавост, защото не всичко е работа. Семейството е семейство и винаги трябва да се обръща внимание на него, но ако можеш да съчетаеш двете неща – да работиш и да гледаш детето си – това е най-добрият вариант.“

За него възможността единият родител да бъде у дома през ваканцията на ученика е ключова, особено когато семейството няма на кого да разчита за помощ в грижите.

Подобно мнение споделя и Бистра Момова, майка на две деца – на 4 и 10 години. Тя и съпругът ѝ работят основно дистанционно и усещат ползите от това ежедневно:

"Логистиката с воденето сутрин и вземането вечер ми спестява огромно време, както и поне 2 часа на ден път до офиса – моменти, които използвам пълноценно, за да обърна внимание на децата. Благодарение на хоум офиса това лято успявам да ги водя на ментална аритметика и плуване – нещо, което нямаше да е възможно, ако бях присъствено на работа.“

Баланс между работа и семейство

Новото предложение повдига въпроса дали законодателството може да бъде инструмент за намиране на баланс между професионалния и личния живот. Скептиците виждат риск от формалност без реален ефект, ако работодателите не подкрепят идеята. Поддръжниците обаче смятат, че това е крачка напред в създаването на по-гъвкав и човешки трудов пазар.

Темата за дългата лятна ваканция и грижите за децата ще продължи да бъде предизвикателство за много семейства.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK