Млада жена от Кения отива до близката болница, тъй като започва да изпитва сериозно неразположение. И там разбира нещо, което най-малко очаква - че е бременна в девети месец. Дори ѝ съобщават, че терминът ѝ е на 24 септември.

Жената е шокирана и започва да търси помощ чрез социалните мрежи, заявявайки, че няма пари за бебешки дрехи и други необходими неща, тъй като е безработна, предава кенийският сайт Tuko. А на потребителите обяснява, че страда от нередовна менструация, затова липсата на цикъл през последните осем месеца не я обезпокоила.

Добавя и, че въпреки че е в деветия месец, коремът ѝ все още изглежда плосък. Както и, че последната ѝ връзка с мъж датира от януари.

Как е възможна подобна ситуация

Всъщност става дума за т.нар. криптична (загадъчна, скрита) бременност. Това е състояние, при което жената не осъзнава, че е бременна до доста късен етап – понякога дори до момента на раждането. Това е рядко явление, но реално съществува, според специалиизрания сайт ClevelandClinic.

При криптичната бременност нищо не кара жената да мисли, че е в подобно състояние – при нея липсват каквито и да е симптоми или неразположения.

Защо се случва

Не може да се посочи конкретна причините за криптичната бременност. Но има фактори и ситуации, които увеличават вероятността тя да се случи.

Хормонални фактори

Нередовен или липсващ цикъл - например при жени със синдром на поликистозни яйчници, перименопауза или след раждане.

Ниски нива на hCG, хормонът на бременността, което може да доведе до фалшиви отрицателни тестове.

Снимка: wikimedia

Физиологични особености

Някои жени не качват значително тегло и коремът им остава малък до късна бременност.

Липса на класически симптоми като гадене, чувствителни гърди, умора.

Плодът може да е разположен по такъв начин, че движенията му се усещат по-слабо.

Психологически и социални фактори

Отричане или липса на осъзнаване на бременността поради стрес, депресия или силно желание да се избегне майчинство.

Жената може да тълкува симптомите като други здравословни проблеми - например храносмилателни

Медицински причини

Менструалноподобни кръвотечения, които се появяват и по време на бременност при някои жени, могат да заблудят.

Случва се и при жени с ниско тегло или с вече по-пълна фигура, при които промените не се забелязват.

Има ли опасност за майката и бебето

Въпреки че е напълно възможно да се роди здраво бебе, криптична бременност увеличава риска от усложнения. От една страна заради липса на пренатална грижа – включваща прием на витамини, проследяване, изследвания. А от друга поради начина на живот на нищо неподозиращата майка.

Какви са рисковете при многоплодна бременност - във видеото:



