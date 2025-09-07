Изневярата на концерта на групата Coldplay се случи през юли, но хората все още коментират случката в социалните мрежи. Сега, почти два месеца по-късно, жената, която се опита да се скрие от камерите подаде молба да развод.

Кристин Кабот, която беше хваната в прегръдките на бившия изпълнителен директор на компанията Astronomer Анди Байрън, е подала молба за развод след скандала с концерта, пишат от Complex.

Според TMZ , Кабот, която беше бившият HR на Astronomer, е поискала законна раздяла със съпруга си Андрю Кабот още на 13 август в Портсмут, Ню Хемпшир.

През юли Кабот и Байрън, който също е женен, посетиха бостънската спирка от турнето Music of the Spheres на Coldplay, където бяха видени да се прегръщат на фона на музиката.

Снимка: Getty Images

След като се видяха на големите екрани, двамата се опитаха да се откъснат един от друг, но беше твърде късно, тъй като вокалистът на Coldplay Крис Мартин ги извика. „Или имат афера, или просто са много срамежливи“, пошегува се музикантът.

Скандалът се влоши оттам нататък, като и Байрън, и Кабот напуснаха компанията DataOps, която обяви, че търси нов главен изпълнителен директор, след като видеото стана вирусно. Временният изпълнителен директор на Astronomer Пийт ДеДжой обаче се радваше на момента, като написа в LinkedIn, че макар вниманието да е „необичайно и сюрреалистично“, компанията се е превърнала в „известно име“.

Към хаоса се присъедини и Гуинет Полтроу, която беше говорител на скорошна реклама на Astronomer. Актрисата и предприемач се опита да „намигне“ и към Мартин, за когото е била омъжена близо 13 години - от 2003 до 2016 г.

„Astronomer получи много въпроси през последните няколко дни и искаха да отговоря на най-често задаваните“, казва Полтроу във видеото.

То многократно преминава към съобщения за вирусния момент, на които актрисата отговаря хумористично.

