Сексуалните посегателства не остават ограничени само до улиците или домовете. За съжаление, те се случват дори там, където хората се чувстват най-далеч от опасност – във въздуха, по време на полет.

Престъпленията не познават граници – нито географски, нито културни. Случаи на сексуално посегателство вече са документирани на различни континенти и то по време на полети на уважавани авиокомпании.

Ограничителна заповед за опипване на стюардеса

През септември 2023 г. на борда на полет на Ryanair от Нюкасъл до Майорка британец се преструва, че има проблем с кредитната си карта. Тогава на помощ идва стюард. Докато той се опитва да помогне 43-годишният мъж спонтанно го опипва по задните части, съобщава The Sun.

Пътниците и екипажът реагират бързо и го задържат на място. В съда в Палма де Майорка мъжът е формално осъден и наказан със едногодишна условна присъда, при това в рамките на споразумение. Освен това му налагат задължително сексуално обучение. Пътникът има 100-метрова отдалечителна заповед спрямо потърпевшия и забрана да работи с малолетни за две години.

3 години затвор за опипване на борда

65-годишният Уилям Р. Маккелви от Тексас е признат за виновен, след като многократно е опипвал жена по време на полет от Тълса до Далас. Случаят се развива на 25 април 2023 г., когато мъжът започва да докосва гърдите и бедрата на пътничката въпреки нейния категоричен отказ. Жената накрая повишава глас и привлича вниманието на останалите пътници и екипажа, които веднага реагират.

Маккелви прави четири опита за по-интимен контакт, а жертвата се чувства в капан. След намесата на стюардесите мъжът е преместен в задната част на самолета, а полицията го чака на летището. При разпита Маккелви твърди, че е бил под въздействието на алкохол и марихуана и описва случилото се като „флирт“.

Случаят е разследван от ФБР като федерално престъпление. На 6 юни 2025 г. съдебни заседатели го признават за виновен в „злоупотреба със сексуален контакт“. Очаква се присъдата да бъде произнесена на 8 септември 2025 г., като Маккелви е изправен пред до три години затвор.

Снимки на непълнолетна в тоалетната и отстраняване от работа

През септември 2023 г. едно 14-годишно момиче преживява истински шок на борда на полет от Шарлът до Бостън. Влизайки в тоалетната на първа класа, то забелязва скрит iPhone, закрепен по начин, който ясно показвал, че записва. Момичето веднага уведомява екипажа.

Първоначалното разследване води до изненадващи доказателства – телефонът е свързан със стюарда Естис Картър Томпсън III, който обслужвал именно този полет. Малко след приземяването Федералното бюро за разследване поема случая, а Томпсън е арестуван.

През април 2024 г. федералните власти повдигат тежки обвинения срещу стюарда – опит за сексуална експлоатация на деца и притежание на изображения с цел детска експлоатация.

American Airlines незабавно го отстранява от работа и обявява, че ще съдейства изцяло на разследването. Година по-късно, през 2025 г., Томпсън се признава за виновен по част от обвиненията.

Кой отговаря, ако се случи инцидент на борда?

При възникване на подобен случай веднага трябва да се уведоми Национален авиационен орган. Всяка държава има свой регулатор.

Регулаторни органи на Балканите

България – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) към Министерството на транспорта.

– Главна дирекция към Министерството на транспорта. Гърция – Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA).

Сърбия – Civil Aviation Directorate of the Republic of Serbia.

Румъния – Romanian Civil Aeronautical Authority (AACR).

За държавите от Европейския съюз действа и Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA), но тя основно регулира процедурите и стандартите, а не наказателните дела.

Ако става дума за престъпление, веднага се уведомяват националната полиция и прокуратурата в държавата, където каца самолетът. Инцидентът попада под юрисдикцията на страната на регистрация, това е заложено в Чикагската конвенция и Монреалската конвенция.

