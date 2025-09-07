В дигиталната ера писането и ученето вече не минават само през тетрадки и учебници - днес има множество приложения, които подкрепят учениците във всички възрасти. Тези платформи могат да направят домашните интересни, а уроците по-лесни.

Вече не е нужно учиниците да носят тежки раници. Новата учебна година започва все по-често със смартфон, таблет или лаптоп в ръка, и приложение, което замества цял куп учебни помагала.

От уроци по математика и английски до упражнения за памет и организация – дигиталните ресурси могат да превърнат ученето в забавление и да облекчат както учениците, така и родителите. А най-хубавото е, че много от тях са напълно безплатни и достъпни само с няколко клика.

Най-добрите безплатни платформи и апликации

Каталогът на МОН

Там се предлагат над 10 500 безплатни ресурса – уроци, видеа, игри, симулации и упражнения, създадени от български учители и международни партньори (Khan Academy, LearningApps, Quizlet и др.).

Учителите и родителите могат да филтрират съдържание по клас, предмет или ресурс – лесно и удобно.

Снимка: iStock

Buki.bg

Безплатна платформа за школи и училища, предлагаща 15 напълно разработени програми в областта на дигитална грамотност, програмиране, зелени технологии, STEM теми и социално-емоционални умения.

Материалите включват презентации, уроци и задачи създадени от „Училищна Телерик Академия“ и „Технократи“.

Khan Academy на български

Приложение, което предлага курсове по математика, програмиране, физика, биология, история и др., с интерактивни упражнения, видеа и проследяване на напредъка. Мобилното приложение е напълно безплатно.

Снимка: iStock

mySkoolApp

Модерно приложение, което улеснява комуникацията между училище, родители и ученици – включва дневници, домашни, уведомления за отсъствия, съобщения и др.

Quizlet

Това приложение превръща ученето в интерактивна игра чрез карти с въпроси и отговори. Учениците могат да използват готови тестове по различни предмети или да създават свои собствени флашкарти – идеално за запаметяване на термини, дати, формули и чужди думи.

Приложението предлага различни режими на учене – от бързи викторини до състезателни игри, които правят подготовката за тестове и контролни много по-малко стресираща.

Снимка: iStock

Duolingo

То е едно от най-популярните приложения за изучаване на чужди езици и е особено подходящо за ученици в по-горните класове.

Платформата предлага уроци по английски, испански, немски, френски и десетки други езици, като използва игрови подход – всяка задача носи точки, отключват се нива и постижения, а напредъкът се следи като в истинска игра.

Това мотивира тийнейджърите да учат редовно, без да усещат натиск или скука. Освен лексика и граматика, приложението развива умения за слушане и говорене, което е ценна подкрепа за часовете по чужди езици в училище.

PONS

PONS е дигитален речник, който може да бъде верен помощник на учениците, които изучават чужди езици. Той предлага преводи на думи и изрази на различни езици, включително английски, немски, френски, испански и италиански, като дава и примери в контекст, които улесняват разбирането и правилната употреба.

Учениците могат бързо да проверят значение или произношение, без да губят време в търсене из хартиени речници.

Как мобилно приложение се бори с разхищението на храна, вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK