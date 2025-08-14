Ако има губещ oт все по-задълбочаващия се конфликт в семейство Бекъм, то това, както изглежда, е Бруклин Бекъм. Той си спечели неприязънта не само на двамата си братя, но и на повечето хора от приятелския си кръг.

Твърди се, че много от известните приятели на младия предприемач вече са му обърнали гръб заради публичния семеен спор.

И никой от тях не е присъствал на скорошната церемония, в която Бруклин и съпругата му Никола подновиха брачните си клетви.

Не са присъствали и родителите, братята и сестрата на Бруклин.

Но за сметка на това, младият мъж е е започнал да изгражда нов приятелски кръг. На брачната церемония, която се състоя на 2 август, са присъствали близо 30 души, сред които и българинът Георги Сандев.

Той е един от водещите гримьори в Ню Йорк, който от години се грижи за визията на много от популярните лица в шоубизнеса. Живее вече 18 години в Щатите, а сред най-известните му клиенти са Алесандра Амброзио, Клаудия Шифър, Кейт Мос, Мадона, Нина Добрев.

Една снимка от сватбата, споделена в Instagram, показва част от присътвалите. Повечето от тях не са широко познати публични личности.

През годините Бруклин успява да установи близки отношения с редица от децата на известните личности – като синът на Мадона, Роко Ричи и дъщерята на Ноел Галахър, Анаис.

Бруклин беше близък и с наследниците на Гордън Рамзи, както и със Селена Гомес. Много от тях присъстваха на първата му сватба с Никола, никой не се появи на втората. Нито пък е споделил някакви позитивни съобщения в социалните мрежи след церемонията.

Какво е споделял гримьорът Георги Сандев и защо казва, че за него е било чест да работи с Мадона - гледайте във видеото:

