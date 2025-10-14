Руските конкурси за красота рядко минават без скандали и скорошния „Мис Русия 2025“ не направи изключение. Веднага щом 22-годишната Анастасия Венца бе обявена за победител, в социалните мрежи избухнаха горещи спорове.

Твърди се, че изборът е бил предварително фиксиран, а победителката е имала привилегии, които другите момичета не са имали.

Първата, която публично изрази възмущението бе победителката от 2022 г. Анна Линникова. „Позор. Не мога да си представя как тя ще представя Русия на международно ниво“ написа Линникова.

И мигновено бе подкрепена и от обикновените зрители.

Другата основна критика бе насочена към визията на Анастасия и по-точно към съмненията, че е се е подлагала на редица корекции.

„Защо не въведат правило: с подобрения - на други конкурси?“, „Поредната мис филъри“, „Как може толкова да направиш толкова „подбрения“ по себе си, когато си едва на 22 години“, написаха недоволните руснаци.

Самата Венца не реагира на хейта. Тя игнорира негативните коментари и вече се подготвя за следващия етап – участие в „Мис Вселена“ в Тайланд през ноември.

Всъщност тя не крие как е изглеждала преди — в профила ѝ има много стари снимки. Които, според нея, доказват, че не е правила пластични операции.

Любопитно е какво казват експертите по въпроса.

Те са категорични, че в случая има очевидни признаци на корекции. Въпреки че е трудно да се прецени само по снимки, твърдят специалисти пред руското онлайн издание Woman.

На първо място са инжекции с ботулинов токсин в малки дози, които помагат да се намали излишната мимика и омекотяват изражението. Налице е и биоревитализация, която придава свежест и еластичност на кожата. Забелязват се промени в овала на лицето — скулите и долната челюст са значително по-изразени, което говори за контурна пластика.

Интересното е, че е дерматолозите не смятат, че е правено уголемяване на устните. Най-много да се е прибегнало отново биоревитализация, с цел хидратация, без добавяне на обем.

Но пък са категорични за формата на носа. И тук става дума за хирургическа намеса. Подчертаната връхна част и правиланата форма открито сочат към ринопластика.

Не е изключена и блефаропластика - естетична процедура, насочена към коригиране на увисналите клепачи и премахване на излишната кожа и мастни натрупвания в зоната около очите. Това е процедура, която се извършва на една по-късна въраст – след 35-40 г. И Венца е твърде млада за това.

Какво споделя една българска участничка в конкурите за красота - във видеото:

