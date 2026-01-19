Актьорската кариера на Джан Яман върви стремително нагоре - и дори в Холивуд вече се заговори за турския актьор. Нещо, което не е никак изненадващо - предвид таланта му, съчетан с визия, предизвикваща истинско възхищение сред феновете.

Започнал с турските сериали, Яман се превърна в истинска сензация, влизайки в ролята на пирата Сандокан в едноименната телевизионна поредица. Сериалът е толкова успешен, че, според официални публикации, вече е планиран втори сезон – снимките за който ще започнат през 2026 г. със същия основен актьорски състав и допълнителни нови герои.

Междувременно, Джан Яман вече промотира друг мащабен проект - амбициозна международна историческа драма със заглавие „El Turco“, снимките за която го водят в Испания.

Снимка: instagram/canyaman

Любопитно обаче, е, че актьорството никога не е било част от плановете на Джан Яман. Турският секссимвол е учил право и се е развивал в тази област, когато приятели, случайно, го насърчават да опита късмета си пред камерата. Останалото е история. След като се записва на актьорски курсове, външният му вид и присъствието му на екрана бързо привличат вниманието на индустрията и през 2014 г. получава първата си роля. За отрицателно време става звезда в Турция, а международният му пробив идва четири години по-късно.

Днес Яман е напълно наясно с реакциите, които предизвиква с харизматичния си външен вид - подкрепян от хиляди фенове от цял свят. Но, както наскоро разкри, това не винаги е било така.

По време на участие в испанското токшоу „El Hormiguero“, водещият Пабло Мотос шеговито споделя, че е чел, че Яман е бил „много грозен“ като бебе. Нещо на което актьорът се засмива и отговаря: „Когато се родих бях покрит с коса – толкова много, че буквално ме заведоха направо при фризьора.“

Снимка: instagram/canyaman

Яман споделя и за реакцията на баща си, когато го вижда за първи път. „Той каза на лекарите: ‘Сигурно сте го объркали с друго бебе, защото не прилича на мой син“, казва той и шеговито добавя относно настоящия си имидж: „Всъщност, много пъти са се опитвали да ме направят по-грозен. Но не успяха.“

По време на престоя си в Испания Яман впечатли публиката с отличното владеене на испански език, който, оказва се, започнал да изучава още по време на снимките на „Сандокан“ в Италия. „Реших, че искам да дойда в Испания, да живея и работя тук,“ казва още той. „Затова и започнах усилено да изучавам езика.“

И се ангажира напълно, прекарвайки година в уроци - пет дни в седмицата, по четири часа на ден. Впоследствие се снима в шест епизода на сериала „El laberinto de las mariposas“, където говори изцяло на испански.

Във видеото - моменти от завладяващата приключенска сага "Сандокан":



