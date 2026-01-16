Две от емблематичните и разпознаваеми лица на bTV, Натали Трифонова и Виктория Готева-Димитрова, които скоро станаха майки за първи път, си направиха обща разходка с бебетата в парка. Кадърът, който споделиха двете водещи, улавя нов етап от живота им, в който професионалните роли отстъпват място на майчинството.

Двете дами са облечени стилно и практично, точно както подобава на модерни градски майки. Водещата на прогнозата за времето по bTV Натали Трифонова, която през септември роди син Арън, заложи на пухено кафяво палто с дължина до прасеца, което със сигурност я топли по време на дългите зимни разходки с бебето. Тя допълни визията си с широки дънки, шапка с козирка и маратонки.

В отбора на стилните майки виждаме и водещата на bTV Новините– Виктория Готева-Димитрова, която роди своята първа рожба в края на януари миналата година. Бебето е момче и е кръстено на баща си – Евгени. За разходката тя заложи на късо яке в светъл цвят, дънки, спортни обувки и плетена шапка, която се явява важен аксесоар за всички майки, които неуморно бутат бебешка количка през студените месеци.

Снимка: Facebook

Бебетата на двете водещи имат разлика от 9 месеца във възрастта – малкият Евгени съвсем скоро ще навърши 1 година, а Арън – 5 месеца, но Натали и Виктория със сигурност са имали много общи теми за разговор, свързани с майчинството и отглеждането на децата.

Припомняме, че Натали Трифонова роди сина си на 24 септември 2025 г. Красивата водеща на COOLt сподели снимка на детенцето си малко след изписването им.

"Добре дошъл, Арън! Обич моя! Светът вече е по-красив!“, написа водещата в социалните мрежи.

Водещата на bTV Новините Виктория Готева-Димитрова и съпругът ѝ, музикантът и продуцент Евгени Димитров-Маестрото, станаха родители на момче на 22 януари 2025 г.

Виктория Готева и Евгени Димитров-Маестрото се ожениха през 2023 г. В средата на месец юни двамата сключиха брак на романтична морска сватба с най-близките си хора.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER