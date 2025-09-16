Могат ли старите ни дънки и тениски да се превърнат в тухли? За френската архитектка Кларис Мерле отговорът е „да“. Като студентка по архитектура тя се впечатлява от огромните количества текстилни отпадъци, които всяка година отиват на сметището. Решава да потърси решение – и така се ражда компанията ѝ FabBRICK, която днес превръща дрехи за изхвърляне в екологични тухли.

Как се правят тухли от дрехи?

Процесът е едновременно прост и гениален. Старите дрехи се смилат на малки парченца, след което се смесват с биоразградимо лепило, разработено от самата Кларис. Материалът се притиска в калъпи под високо налягане и така се оформят тухлите. Вместо да бъдат изпечени, както традиционните тухли, те изсъхват естествено за около две седмици.

Любопитното е, че ципове, копчета и други детайли не се премахват – идеята е да се използва цялата дреха, без да остава нов отпадък.

Снимка: Instagram

Тухлите от текстил - красиви и полезни

Тухлите на Кларис Мерле имат отлични топло- и шумоизолационни свойства. Не са подходящи за носещи стени, но се използват успешно за:

декоративни и разделителни панел и стени

мебели и лампи

офис и търговски пространства

Чрез предварително сортиране от непотребния текстилен отпадък могат да се произведат тухли в различни цветове и дори нюанси.

Днес компанията вече е произвела над 40 000 тухли, което означава, че около 12 тона стари дрехи са получили нов живот.

Колко струват?

Цената на една тухла е 5 евро без ДДС. Приблизителният разход на квадратен метър е 50 тухли, което прави около 250 евро за квадратен метър. Минималната поръчка, която може да се направи е за 4 кв.м. Възможно е да се поръчат индивидуални цветове според проекта. Може да се поръча и т.нар. кутия, в която има комплект с мострени тухли на цена от 39 евро.

Снимка: Instagram

Кларис Мерле показва, че архитектурата може да бъде и креативна, и отговорна към планетата. Тухлите от стари дрехи не просто рециклират отпадъци – те вдъхват нов живот на текстила и дават идеи как може да изглеждат интериорите на бъдещето.

Разгледайте още снимки в галерията ни горе>>>

Инициативата на btv Media Group "Да изчистим България заедно" продължава и тази година. На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата „Да изчистим България заедно“. За 14 пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK