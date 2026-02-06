Тениските заемат присъствие във всеки един гардероб, независимо дали само спортувате с тях или често ги получавате като рекламни подаръци на различни събития. Те се износват и късат, а понякога просто имате повече от тях и трябва да ги поразчистите. Ето 20 идеи какво да направите с дрехите, вместо да ги изхвърлите.

1. Превърнете старата блуза в торба с ресни

Първо изрежете ръкавите и деколтето й, като оставите рамената за дръжки. След това обърнете тениската на обратно и начертайте права линия в долния край на тениската - около 8 см навътре (или толкова, колкото искате да остави за дължина на ресните, като предвидите и желаната дълбочина на новата си торба). Зашийте долния край по начертаната линия и нарежете на равномерни ленти останалото в долната част, след мястото на шева.

2. Направете си спална завивка (за юрган и одеало) или покривка

Съберете всички стари тениски и ги използвайте отново, този път докато спите. Кройката не е особено трудна. Трябва да сътворите два равномерни правоъгълника и да ги зашиете един за друг в трите им края, а четвъртия да използвате за пъхането на одеало или юрган. Различните тениски ще направят вашата завивка цветна и оригинална. Ако нямате достатъчно от тях, можете да направите само покривка. Децата определено биха приветствали тази идея - особено, ако включите вече малките им блузки.

3. Използвайте ги за бижута и аксесоари

Можете да отрежете ресни от тениската и да си изплетете колие или гривната. Якичките и всякакви допълнителни декорации по тях могат да се свалят и превърнат в самостоятелен аксесоар. Материята на всяка тениска може да ви позволи нещо различно и всичко зависи от въображението и сръчността ви.

4. Направете си възглавници

В зависимост от размера на тениската ще получите малка или голяма възглавница. Махате ръкавите и деколтето, пълните с пух или дори стари парчета от меки дрехи и зашивате. Можете да разкрасите дивана и да го направите по-удобен с тях. Лесно е, а и практично.

5. Изкуство в стаята ви

Можете да си създадете определено място на стената, на което да закачите своето платно за тениски. Това е изкуство и вие избирате какво точно от тях да вземете и да закачите на платното си. Можете да променяте тази "картина", като добавяте още или като махате стари парчета от блузи. Можете да подсилите цветовете с боички и най-вече да се забавлявате, докато творите.

6. Превърнете ги в кърпи

Преценете дали материята е подходяща и ако това е така - просто прибавете новите кърпи към рафта.

7. Трансформирайте ги в детско облекло

Не всяка тенсика дава тази възможност, но има и такива. Ако имате малки деца у вас, можете да ги снабдите с нови блузи или роклички за игра от вашите стари тениски.

8. Играчки за кучета и котки

Включете въображението си и създайте играчки за вашия домашен любимец. Той ще определено ще ги хареса, а и вие.

9. Дарете тези, които могат да се носят

Има много нуждаещи се хора. Ако част от вашите тениски могат да се носят, по-добре зарадвяйте някого, отколкото да ги изхвърлите.

10. Удобно горнище на пижама

Всички си имаме изключително удобни блузи, които са се износили. Защо да ги хвърляте, като можете да усещате комфорта им, докато спите?

11. Направете си малко чердже/постелка

Тениските от по-груби и твърди материи вършат идеална работа за това. Не се и замисляйте, ако принтът ви харесва - действайте!

12. Дрехи за кукли от дрехи за хора

Облечете куклите на децата си или още по-добре – дайте им сами да го направят, ако вече умеят да боравят с ножица. Игрите с платове, ще ги научат на много неща (да усещат материите, как да шият и кроят и да развият креативността си).

13. Цветни шалове за тоалетите ви

Обогатете колекцията си от шалчета чрез старите си тениски. Едва ли те ще топлят, но пък ще красят тоалетите ви и ще се хвалите, че са собствено производство.

14. Абажур за лампа

Летните ефирни, полупрозрачни и светли тениски стават за нов абажур на настолната ви лампа. Сещали ли сте се някога за това?

15. Кърпички за грим

Памучните и меки тениски могат да се превърнат в кърпички за грим. Потопете ги в мицеларна вода и пробвайте дали материята им позволява това.

16. Направете си парцали за дома

Няма дом, който да няма шкаф за парцали и кърпи за чистене. Когато решите да миете колата или да изтъркате нещо с по-нежна повърхност, търсите различни видове парцал. Добавете няколко материи и от старите си тениски.

17. Използвайте парчета от старите блузи за кърпи при боядисване на косата си

Всеки, който е боядисвал косата си в домашни условия, знае за каква мацаница става въпрос. Запасете се с няколко кърпи специално за това. Ще ви е по-лесно, ако ги използвате еднократно.

18. Трансформация в други дрехи

Някои стари блузи ви дават възможност да ги превърнете в нова пола, чанта или да си направите ръкавели от тях.

19. Въженца от тениски (за градината и двора)

Нарежете ги на ленти и можете да връзвате доматите или цветята за колчетата до тях. Ако ги използвате, за да завържете нещо в къщи няма да е естетически красиво, но пък е възможно. В зеленчуковата градина обаче пасват идеално, скрити зад зеленината.

20. Рециклирайте ги

Изберете рециклирането пред кофата за битови отпадъци. У нас това не е много популярно, но вече има няколко магазина, които са се съгласявали да са част от подобни инициативи.

