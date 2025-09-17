До началото на ежегодната кампания на bTV "Да изчистим България заедно" остават броени дни. На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата. Фокусът тази година е върху устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци.

Често се чудим къде да съхраняваме дрехите, които не носим, как да освободим място в гардероба и какво да правим с умалелите тоалети. Контейнерите за текстил, разположени в цялата страна, целят оползотворяване на дрехи и различни текстилни продукти от населението.

Неслучайно модната индустрия е вторият по големина замърсител в света, след петролната индустрия. Свръх производството на дрехи в световен мащаб през последните 20 години ни позволява да купуваме все повече и повече.

Събраните продукти от контейнерите за рециклиране на текстилни отпадъци периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.

Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови природни ресурси.

Къде можете да рециклирате дрехите си

Контейнерите могат да се открият в голяма част от областите в България, предимно в по-големите градове, като броят им се увеличава значително през годините. Това са част от местата, където можете да рециклирате ненужните си текстилни изделия:

София

България Мол

ДКЦ-25

Български Червен кръст

Кауфланд София-Малинова долина

ХИПОЛЕНД Люлин до бул Европа 184а

Кметство Герман

BILLA Младост

Билла Мотописта, бул България

Билла ул.Соф.герой

ИКЕА

Пазар "Ситняково"

пазар Римската стена /с ул Яворец

Мосю Бриколаж Цариградско шосе

пазар Иван Вазов

Пловдив

Български червен кръст

Кауфланд Кючук Париж

Кауфланд Пловдив-Тракия, Оcвобождение 47

Кауфланд Пловдив-Хр. Смирненcки

Билла Марица

Мосю Бриколаж Център

"Събота" пазар

РУМ Молдавия

Парк Белите брези

район Северен, до сградата на кметството

ОУ Душо Хаджидеков

Снимка: bTV

Бургас

Мосю Бриколаж

МОЛ Бургас Плаза

Пристанище Бургас

БИЛЛА 514 Меден Рудник

Билла, ул. Гочо Иванов 30, СПЗ

Кауфланд Бургаc-Меден рудник

Кауфланд, кв. Славейков

Метро кеш енд кери

Храм "Св. Богородица"

Варна

Метро кеш енд кери

Varna Mall

ЦБА Аспарухово

Кауфланд Варна-Вл. Варненчик

BILLA Аспарухово

Колхозен пазар

Пазар “Чаталджа“

Синият пазар/Часовника

Базар „Чайка

BulMag 15 Супермаркет Владиславово

Кауфланд Варна-Бриз

Delta Planet Mall

ОМВ Автогара Варна

Велико Търново

Кауфланд Велико Търново

CBA ул.Магистрална, до McDonald`s

CBA, кв. Чолаковци

ЦБА Пазара

METRO Велико Търново

BILLA Слънчев дом

гр. Лясковец, ул. Трети март и ул.Ивайло, до Бивше кино

гр. Лясковец, ул. Васил Левски 21

Стара Загора

БЧК, бул. Руски 54

Билла, бул. „Цар Симеон Велики“ 218

Билла , кв. "Три чучура"

Метро

ОМВ "Три чучура"

Кауфланд кв. "Бадечка"

Комплекс за социални грижи, ул. „Христо Ботев“ 205

БЧК ул. Св. Княз Борис I 69

Holiday Park Стара Загора

Кауфланд-Казанcки

Освен в тези градове, контейнери можете да откриете и в Асеновград, Благоевград (вкл. Дупница), Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Перник, Разград, Русе, Самоков, Севлиево, Шумен и Провадия, според информацията от сайта на БЧК.

Снимка: bTV

Как да подготвите дрехите си преди да ги пуснете в контейнера

Изискването към текстилните изделия - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са добре опаковани в торбичка.

С една малка част, които са годни за употреба, се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.

Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.

Инициативата на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" продължава и тази година.

За 14 пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.

Личният пример, който даде водещата на bTV Новините Виктория Петрова, която се включи в кампанията и подкрепи каузата - вижте в следващото видео.

