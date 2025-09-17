До началото на ежегодната кампания на bTV "Да изчистим България заедно" остават броени дни. На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата. Фокусът тази година е върху устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци

Често се чудим къде да съхраняваме дрехите, които не носим, как да освободим място в гардероба и какво да правим с умалелите тоалети. Контейнерите за текстил, разположени в цялата страна, целят оползотворяване на дрехи и различни текстилни продукти от населението. 

Неслучайно модната индустрия е вторият по големина замърсител в света, след петролната индустрия. Свръх производството на дрехи в световен мащаб през последните 20 години ни позволява да купуваме все повече и повече. 

Събраните продукти от контейнерите за рециклиране на текстилни отпадъци периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.

Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива  на нови природни ресурси.

Къде можете да рециклирате дрехите си

Контейнерите могат да се открият в голяма част от областите в България, предимно в по-големите градове, като броят им се увеличава значително през годините. Това са част от местата, където можете да рециклирате ненужните си текстилни изделия:

София

  • България Мол
  • ДКЦ-25
  • Български Червен кръст
  • Кауфланд София-Малинова долина
  • ХИПОЛЕНД Люлин до бул Европа 184а
  • Кметство Герман
  • BILLA Младост
  • Билла Мотописта, бул България
  • Билла ул.Соф.герой
  • ИКЕА
  • Пазар "Ситняково"
  • пазар Римската стена /с ул Яворец
  • Мосю Бриколаж Цариградско шосе
  • пазар Иван Вазов

Пловдив

  • Български червен кръст
  • Кауфланд Кючук Париж
  • Кауфланд Пловдив-Тракия, Оcвобождение 47
  • Кауфланд Пловдив-Хр. Смирненcки
  • Билла Марица
  • Мосю Бриколаж Център
  • "Събота" пазар
  • РУМ Молдавия
  • Парк Белите брези
  • район Северен, до сградата на кметството
  • ОУ Душо Хаджидеков

Бургас

  • Мосю Бриколаж
  • МОЛ Бургас Плаза
  • Пристанище Бургас
  • БИЛЛА 514 Меден Рудник
  • Билла, ул. Гочо Иванов 30, СПЗ
  • Кауфланд Бургаc-Меден рудник
  • Кауфланд, кв. Славейков
  • Метро кеш енд кери
  • Храм "Св. Богородица"

Варна

  • Метро кеш енд кери
  • Varna Mall
  • ЦБА Аспарухово
  • Кауфланд Варна-Вл. Варненчик
  • BILLA Аспарухово
  • Колхозен пазар
  • Пазар “Чаталджа“
  • Синият пазар/Часовника
  • Базар „Чайка
  • BulMag 15 Супермаркет Владиславово
  • Кауфланд Варна-Бриз
  • Delta Planet Mall
  • ОМВ Автогара Варна

Велико Търново

  • Кауфланд Велико Търново
  • CBA ул.Магистрална, до McDonald`s
  • CBA, кв. Чолаковци
  • ЦБА Пазара
  • METRO Велико Търново
  • BILLA Слънчев дом
  • гр. Лясковец, ул. Трети март и ул.Ивайло, до Бивше кино
  • гр. Лясковец, ул. Васил Левски 21

Стара Загора

  • БЧК, бул. Руски 54
  • Билла, бул. „Цар Симеон Велики“ 218
  • Билла , кв. "Три чучура"
  • Метро
  • ОМВ "Три чучура"
  • Кауфланд кв. "Бадечка"
  • Комплекс за социални грижи, ул. „Христо Ботев“ 205
  • БЧК ул. Св. Княз Борис I 69
  • Holiday Park Стара Загора
  • Кауфланд-Казанcки

Освен в тези градове, контейнери можете да откриете и в Асеновград, Благоевград (вкл. Дупница), Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Перник, Разград, Русе, Самоков, Севлиево, Шумен и Провадия, според информацията от сайта на БЧК.

Как да подготвите дрехите си преди да ги пуснете в контейнера

Изискването към текстилните изделия - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са добре опаковани в торбичка. 

С една малка част, които са годни за употреба, се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.

Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.

Инициативата на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" продължава и тази година.

За 14 пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.

Личният пример, който даде водещата на bTV Новините Виктория Петрова, която се включи в кампанията и подкрепи каузата - вижте в следващото видео. 

