До началото на ежегодната кампания на bTV "Да изчистим България заедно" остават броени дни. На 20 септември 2025 г. хиляди доброволци от цялата страна ще обединят усилията си и ще подкрепят отново със своите действия инициативата. Фокусът тази година е върху устойчивото потребление и отговорното управление на текстилни и модни отпадъци.
Често се чудим къде да съхраняваме дрехите, които не носим, как да освободим място в гардероба и какво да правим с умалелите тоалети. Контейнерите за текстил, разположени в цялата страна, целят оползотворяване на дрехи и различни текстилни продукти от населението.
Неслучайно модната индустрия е вторият по големина замърсител в света, след петролната индустрия. Свръх производството на дрехи в световен мащаб през последните 20 години ни позволява да купуваме все повече и повече.
Събраните продукти от контейнерите за рециклиране на текстилни отпадъци периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.
Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови природни ресурси.
Къде можете да рециклирате дрехите си
Контейнерите могат да се открият в голяма част от областите в България, предимно в по-големите градове, като броят им се увеличава значително през годините. Това са част от местата, където можете да рециклирате ненужните си текстилни изделия:
София
- България Мол
- ДКЦ-25
- Български Червен кръст
- Кауфланд София-Малинова долина
- ХИПОЛЕНД Люлин до бул Европа 184а
- Кметство Герман
- BILLA Младост
- Билла Мотописта, бул България
- Билла ул.Соф.герой
- ИКЕА
- Пазар "Ситняково"
- пазар Римската стена /с ул Яворец
- Мосю Бриколаж Цариградско шосе
- пазар Иван Вазов
Пловдив
- Български червен кръст
- Кауфланд Кючук Париж
- Кауфланд Пловдив-Тракия, Оcвобождение 47
- Кауфланд Пловдив-Хр. Смирненcки
- Билла Марица
- Мосю Бриколаж Център
- "Събота" пазар
- РУМ Молдавия
- Парк Белите брези
- район Северен, до сградата на кметството
- ОУ Душо Хаджидеков
Бургас
- Мосю Бриколаж
- МОЛ Бургас Плаза
- Пристанище Бургас
- БИЛЛА 514 Меден Рудник
- Билла, ул. Гочо Иванов 30, СПЗ
- Кауфланд Бургаc-Меден рудник
- Кауфланд, кв. Славейков
- Метро кеш енд кери
- Храм "Св. Богородица"
Варна
- Метро кеш енд кери
- Varna Mall
- ЦБА Аспарухово
- Кауфланд Варна-Вл. Варненчик
- BILLA Аспарухово
- Колхозен пазар
- Пазар “Чаталджа“
- Синият пазар/Часовника
- Базар „Чайка
- BulMag 15 Супермаркет Владиславово
- Кауфланд Варна-Бриз
- Delta Planet Mall
- ОМВ Автогара Варна
Велико Търново
- Кауфланд Велико Търново
- CBA ул.Магистрална, до McDonald`s
- CBA, кв. Чолаковци
- ЦБА Пазара
- METRO Велико Търново
- BILLA Слънчев дом
- гр. Лясковец, ул. Трети март и ул.Ивайло, до Бивше кино
- гр. Лясковец, ул. Васил Левски 21
Стара Загора
- БЧК, бул. Руски 54
- Билла, бул. „Цар Симеон Велики“ 218
- Билла , кв. "Три чучура"
- Метро
- ОМВ "Три чучура"
- Кауфланд кв. "Бадечка"
- Комплекс за социални грижи, ул. „Христо Ботев“ 205
- БЧК ул. Св. Княз Борис I 69
- Holiday Park Стара Загора
- Кауфланд-Казанcки
Освен в тези градове, контейнери можете да откриете и в Асеновград, Благоевград (вкл. Дупница), Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Перник, Разград, Русе, Самоков, Севлиево, Шумен и Провадия, според информацията от сайта на БЧК.
Как да подготвите дрехите си преди да ги пуснете в контейнера
Изискването към текстилните изделия - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са добре опаковани в торбичка.
С една малка част, които са годни за употреба, се създава кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.
Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.
Инициативата на bTV Media Group "Да изчистим България заедно" продължава и тази година.
За 14 пореден път кампанията на bTV Media Group, която вдъхновява личната ангажираност, отговорност и грижа за природата, ще даде своя силен пример за положителна промяна и устойчиво отношение към средата, в която живеем.
Личният пример, който даде водещата на bTV Новините Виктория Петрова, която се включи в кампанията и подкрепи каузата - вижте в следващото видео.
