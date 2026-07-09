Много хора смятат, че упражненията изтощават организма. Всъщност редовната физическа активност е един от най-ефективните естествени начини да се чувстваме по-енергични, по-позитивни и по-уверени в себе си. Дори кратка разходка или 20-минутна тренировка могат да окажат осезаем положителен ефект върху тялото и психиката.

Защо движението ни зарежда с енергия?

Когато се движим, организмът активира редица процеси, които подобряват начина, по който клетките произвеждат енергия. Една от основните роли играят митохондриите – малките „енергийни централи“ във всяка клетка. Редовните упражнения подобряват тяхната функция и подпомагат производството на аденозинтрифосфат (ATP) – основният източник на енергия за организма. Това означава, че с времето тялото използва кислорода по-ефективно и се справя по-лесно с ежедневните натоварвания.

Как упражненията влияят на настроението?

Физическата активност стимулира отделянето на вещества в мозъка, които са пряко свързани с доброто настроение.

Сред тях са:

допамин – свързан с удоволствието и мотивацията

серотонин – подпомага емоционалния баланс

норадреналин – подобрява концентрацията и бдителността.

Благодарение на тези промени много хора се чувстват по-спокойни, по-мотивирани и по-малко стресирани след тренировка.

Ползи за самочувствието

Редовното движение не променя само физическата форма. То помага да изградим увереност в собствените си възможности. Постигането на малки цели – например по-дълга разходка, повече повторения или по-добра издръжливост – създава чувство за увереност и успех. Освен това упражненията подобряват съня, концентрацията и способността за справяне със стреса, което също допринася за по-високо самочувствие.

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Кои упражнения са най-подходящи?

Няма универсално най-добро упражнение. Почти всяка форма на движение може да повиши енергията и да подобри настроението.

Подходящи варианти са:

бързо ходене

колоездене

плуване

танци

туристически преходи

упражнения със собствено тегло

тренировки с тежести

интервални тренировки (HIIT)

Специалисти препоръчват възрастните да се стремят към поне 150 минути умерена физическа активност седмично, комбинирана със силови упражнения два пъти седмично.

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Колко време е необходимо, за да усетим ефекта?

Добрата новина е, че не е нужно да тренирате с часове. Изследванията показват, че още 10–30 минути движение могат да подобрят настроението, а в рамките на няколко часа след тренировка много хора усещат повече жизненост и по-малко умора. При редовни упражнения тези положителни ефекти стават все по-изразени с времето.