След годинии, в които Ариана Гранде преминаваше между световните сцени, голямото кино и върховете на класациите, petal я връща към най-силното ѝ оръжие – гласа, емоцията и онези поп песни, които звучат едновременно мащабно и болезнено близо.

Осмият студиен албум на изпълнителката излиза днес и включва 12 песни, създадени в тясно сътрудничество с ILYA. Ариана Гранде участва в написването и продуцирането на целия проект, а Max Martin се присъединява като съавтор и продуцент в три от композициите.

Още заглавието petal подсказва по-деликатен свят – красив, но не беззащитен. Албумът се движи между близостта и дистанцията, желанието и съмнението, любовта и усещането, че понякога собствените ни чувства се обръщат срещу нас. Вместо да преследва най-шумния възможен поп момент, Ариана Гранде разчита на нюансите – пластове от вокали, фини R&B линии, прецизна продукция и мелодии, които остават дълго след края на песента.

Първият сингъл hate that i made you love me постави началото с впечатляващ резултат – директен дебют под №1 в Billboard Hot 100 и десети чарттопър в кариерата на Ariana Grande. Така тя стана първият изпълнител, чиито водещи сингли от първите осем студийни албума дебютират в Топ 10 на класацията.

Заглавната песен petal пристига и със собствен визуален свят. Официалният видеоклип е режисиран от Christian Breslauer и продължава кинематографичния подход, който през последните години се превърна в неизменна част от проектите на Ариана Гранде.

Сред песните в албума са kiss me, big feelings, freak, like i do, never get over me и финалната nowhere, nobody – заглавия, които още преди първото слушане очертават емоционалния диапазон на проекта.

Премиерата на petal съвпада и с голямото завръщане на Ариана Гранде на концертната сцена. Това лято тя започна The Eternal Sunshine Tour – първото ѝ световно турне от повече от седем години. След разпродадени концерти в САЩ, включително в Лос Анджелис и Бруклин, финалните дати са в Монреал и лондонската O2 Arena.

Паралелно с музиката Ариана Гранде продължава да затвърждава мястото си и в киното. Ролята ѝ на Glinda във филмите Wicked и Wicked: For Good на Jon M. Chu ѝ донесе широко признание и номинации за някои от най-престижните кинонагради.

С над 125 милиарда стрийма по света, осем последователни платинени албума и десет №1 хита в Billboard Hot 100, Ариана Гранде отдавна няма нужда да доказва мащаба си. В petal тя избира нещо по-трудно – да бъде близо, откровена и достатъчно уверена, за да остави песните да говорят без излишен шум.