Ариана Гранде и Итън Слейтър са се разделили. Източник съобщава пред „Пийпъл“, че звездите от филма „Wicked“ (Злосторница) са прекратили връзката си след близо три години връзка.

„Взаимоотношенията са приятелски настроени, те отделиха много време и внимателно обмислиха нещата и решиха да поемат по различни пътища“, казва източникът. „Те все още са приятели и се подкрепят много. Разделиха се дискретно преди няколко месеца.“

Източникът добавя, че 32-годишната Гранде „се справя чудесно“ и е фокусирана върху турнето си Eternal Sunshine, което започна на 6 юни, както и предстоящото издаване на албума ѝ Petal на 31 юли.

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Изпълнителката на хита „Hate That I Made You Love Me“ и 34-годишният Слейтър бяха свързани роамнтично за първи път през юли 2023 г., след като се запознаха на снимачната площадка на „Wicked“. Гранде играе Глинда, а Слейтър е в ролята на Бок. Те официално обявиха връзката си в Инстаграм през ноември 2024 г. и се появиха заедно на множество промоционални събития за „Wicked“ и „Wicked: For Good“ през последната година и половина.

През ноември Слейтър нарече „неземно“изпълнението на Гранде в продължението на „Wicked“.

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През март Гранде отправи послание в подкрепа на представлението „Marcel on the Train“, в който Слейтър е съавтор и участва.

„Поздравления за красивото представяне на това много красиво шоу“, написа Гранде в своя Инстаграм профил на 22 март. „Много съм горда.“

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Източник каза пред „Пийпъл“ през ноември, че двамата „се справят добре“ въпреки натоварените си графици и са „невероятно подкрепящи“ един към друг в кариерите си.

Поп звездата и актриса преди това похвали Слейтър в интервю през 2024 г. за Entertainment Tonight, наричайки го „толкова невероятен човек“.

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„Той винаги е очарователен и е изумителен в този филм - той е толкова невероятен човек“, каза тя. „Толкова съм щастлива, че хората го опознават. Сърцето ми прелива от щастие.“

Нова продукция с Джонатан Бейли

Междувременно звездите от „Wicked“ Ариана Гранде и Джонатан Бейли отново ще работят заедно, съобщи Си Ен Ен.

Двамата ще участват в нова сценична продукция на легендарния мюзикъл на Стивън Зондхайм „Sunday in the Park with George“, съобщиха те чрез публикация в социалните мрежи.

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Мюзикълът ще има премиера през лятото на 2027 г. в лондонския културен център Barbican. Постановката ще бъде режисирана от Мариан Елиът, а костюмите ще бъдат дело на отличавания с награди дизайнер Том Скат.

Гранде и Бейли публикуваха съвместна снимка в Instagram, на която седят пред прочутата картина на Жорж Сьора „Неделен следобед на остров Ла Гранд Жат“. Този шедьовър, рисуван между 1884 и 1886 г., служи като вдъхновение за носителя на „Пулицър“ мюзикъл „Sunday in the Park with George“. Съществуват и информации, че Гранде и Бейли ще участват в лондонско възраждане на хита на Стивън Зондхайм и Джеймс Лапин.

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Изданието Deadline съобщи ексклузивно още миналия месец, че проектът за възраждане на мюзикъла се намира в ранен етап на планиране.

„Единственото, което трябва да бъде, е добро“, написа Бейли в описанието към общата им снимка в Instagram — ключова реплика от мюзикъла, който се фокусира върху процеса на създаване на картината от Сьора. Това допълнително засили предположенията, че двамата отново ще си партнират в продукция на лондонския Уест Енд.

Снимка: Getty Images

Оригиналната постановка на мюзикъла дебютира извън Бродуей през 1983 г. с участието на Бернадет Питърс и Манди Патинкин, преди да се премести на Бродуей през следващата година. През 1985 г. тя печели наградата „Пулицър“ за драма, както и две отличия „Тони“.

Нов студиен албум

Американската поп звезда Ариана Гранде обяви издаването на своя осми студиен албум, озаглавен Petal, който ще излезе на 31 юли, предаде ДПА.

32-годишната изпълнителка съобщи новината чрез съобщение в Инстаграм, където публикува черно-бяло видео и снимка с цветя, пробиващи асфалт, символизиращи основната концепция на албума.

По-рано този месец Гранде сподели кадри от звукозаписно студио, като описа новата музика като нещо „пълно с живот, което расте през трудности и препятствия“, пише ДПА.

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За проекта певицата отново работи с продуцента Иля Салманзаде, познат със сътрудничеството си с редица световни изпълнители.

Гранде наскоро се появи и в киното с ролята на Глинда в мюзикъла „Злосторница“. През 2024 г. тя издаде албума Eternal Sunshine, а през тази година певицата планира и концертно турне в САЩ, Канада и Европа.