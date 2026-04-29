Американската поп звезда Ариана Гранде обяви издаването на своя осми студиен албум, озаглавен Petal. Датата, за която сподели изпълнителката е 31 юли.

32-годишната изпълнителка съобщи новината чрез съобщение в своя Instagram профил, където публикува черно-бяло видео и снимка с цветя, пробиващи асфалт, символизиращи основната концепция на албума.

По-рано този месец Гранде сподели кадри от звукозаписно студио, като описа новата музика като нещо „пълно с живот, което расте през трудности и препятствия“.

За проекта певицата отново работи с продуцента Иля Салманзаде, познат със сътрудничеството си с редица световни изпълнители. Той е работил по албумите на Гранде „Sweetener“, „Thank U, Next“ и „Eternal Sunshine“.

Гранде наскоро се появи и в киното с ролята на Глинда в мюзикъла „Злосторница“. През 2024 г. тя издаде албума Eternal Sunshine, а през тази година певицата планира и концертно турне в САЩ, Канада и Европа.

Предишният студиен албум на Гранде, „Eternal Sunshine“, беше издаден през март 2024 г. певицата обясни, че е трябвало да си вземе почивка от музиката, докато е работила по „Злосторница“ и „Злосторница: Част две“, заради физическите усилия, които снимките на филмите ѝ нанесоха.

Гранде спечели номинация за награда „Оскар“ за изпълнението си като Глинда в „Злосторница“, както и номинации за награди за актьори за филма и неговото продължение. Тя спечели „Грами“ по-рано тази година за изпълнение на поп дуо/група за „Defying Gravity“ с колежката си Синтия Ериво.

Въпреки това, изпълнителката се опита да потуши страховете на своите фенове през юли, като написа в Instagram, че би било „много глупаво“ да се предположи, че само защото е била „заета с много неща“, ще „изостави пеенето и музиката“.

През ноември Гранде заяви, че предстоящото ѝ турне е „едно последно ура“, преди да се оттегли от турнетата за неопределено време.

В допълнение към натоварената ѝ година, новият ѝ филм „Focker-in-Law“ ще излезе по кината през ноември. Филмът е четвъртата част от поредицата „Meet the Parents“ с участието на Робърт Де Ниро и Бен Стилър. Ариана Гранде играе Оливия Джоунс, преговарящ служител от ФБР при заложнически ситуации, който излиза с член на семейство Фокър.