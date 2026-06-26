От детска телевизионна звезда до една от най-успешните поп изпълнителки в света - Ариана Гранде е сред най-разпознаваемите лица на съвременната музикална сцена. Днес певицата има рожден ден и навършва 33 години.

Зад впечатляващата ѝ кариера обаче се крият редица любопитни факти, които не са толкова известни на широката публика, а ние сме ви подготвили списък с най-интересните от тях.

ТВОРЧЕСКИ ПЪТ

Ариана Гранде започва кариерата си на театралната сцена. Още като дете, талантливата певица проявява интерес към музиката и актьорското майсторство. Стартира на Бродуей в мюзикъла „13“, Ариана Гранде играе и пее като дете в няколко продукции в „Никелодеон“, преди да подпише през 2011 година професионален договор с „Репъблик Рекърдс“.

Притежава вокален диапазон от четири октави. Наричана поп икона, певицата е и една от най-следваните звезди в социалната мрежа „Инстаграм“. Тя е и най-стриймваната изпълнителка в „Спотифай“ и „Ай Тюнс“. Гранде става изключително популярна с ролята на Кет Валънтайн в телевизионния сериал „Victorious“, а по-късно участва и в неговия спиноф „Sam & Cat“.

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Името ѝ има интересен произход

Името Ариана е вдъхновено от героинята принцеса Ориана от анимационния филм „Феликс Котаракът“.

Има италиански корени

Певицата неведнъж е споделяла, че произхожда от семейство с италиански произход и се гордее с наследството си.

Известна е с любовта си към животните

Ариана е активен защитник на животните и през годините е отглеждала множество домашни любимци.

Обожава филмите на ужасите

Въпреки нежния си имидж, певицата е голям почитател на хорър жанра и често споделя интереса си към подобни продукции.

Гласът ѝ впечатлява музикалните специалисти

Ариана притежава широк вокален диапазон, което често я поставя сред най-добрите съвременни поп вокалисти.

Снимка: Getty Images

Пчелата има специално значение за нея

След атентата по време на нейния концерт в Манчестър през 2017 г., символът на пчелата се превръща в знак на солидарност и почит към града.

Свободно говори за психичното здраве

Певицата нееднократно е разказвала за тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се е сблъсквала след инцидента в Манчестър.

Социалните мрежи невинаги са приоритет

През различни периоди от живота си Ариана Гранде е вземала решение временно да се оттегли от социалните платформи, за да се погрижи за психичното си здраве.

Има силна връзка с феновете си

Изпълнителката е известна с близките си отношения с почитателите и често намира нестандартни начини да общува с тях.

Снимка: Getty Images

2018 г. е една от най-трудните в живота ѝ

Годината е белязана както от огромни професионални успехи, така и от тежки лични изпитания, включително загубата на бившия ѝ партньор Мак Милър и края на годежа ѝ с Пийт Дейвидсън.

Превръща личните преживявания в музика

Много от най-успешните ѝ песни са вдъхновени от реални събития и хора от личния ѝ живот.

Снимка: Getty Images

Има отличителен стил

Високата конска опашка и характерният моден стил се превръщат в нейна запазена марка, разпознаваема по целия свят.