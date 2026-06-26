От детска телевизионна звезда до една от най-успешните поп изпълнителки в света - Ариана Гранде е сред най-разпознаваемите лица на съвременната музикална сцена. Днес певицата има рожден ден и навършва 33 години.
Зад впечатляващата ѝ кариера обаче се крият редица любопитни факти, които не са толкова известни на широката публика, а ние сме ви подготвили списък с най-интересните от тях.
ТВОРЧЕСКИ ПЪТ
Ариана Гранде започва кариерата си на театралната сцена. Още като дете, талантливата певица проявява интерес към музиката и актьорското майсторство. Стартира на Бродуей в мюзикъла „13“, Ариана Гранде играе и пее като дете в няколко продукции в „Никелодеон“, преди да подпише през 2011 година професионален договор с „Репъблик Рекърдс“.
Притежава вокален диапазон от четири октави. Наричана поп икона, певицата е и една от най-следваните звезди в социалната мрежа „Инстаграм“. Тя е и най-стриймваната изпълнителка в „Спотифай“ и „Ай Тюнс“. Гранде става изключително популярна с ролята на Кет Валънтайн в телевизионния сериал „Victorious“, а по-късно участва и в неговия спиноф „Sam & Cat“.
- Името ѝ има интересен произход
Името Ариана е вдъхновено от героинята принцеса Ориана от анимационния филм „Феликс Котаракът“.
- Има италиански корени
Певицата неведнъж е споделяла, че произхожда от семейство с италиански произход и се гордее с наследството си.
- Известна е с любовта си към животните
Ариана е активен защитник на животните и през годините е отглеждала множество домашни любимци.
- Обожава филмите на ужасите
Въпреки нежния си имидж, певицата е голям почитател на хорър жанра и често споделя интереса си към подобни продукции.
- Гласът ѝ впечатлява музикалните специалисти
Ариана притежава широк вокален диапазон, което често я поставя сред най-добрите съвременни поп вокалисти.
- Пчелата има специално значение за нея
След атентата по време на нейния концерт в Манчестър през 2017 г., символът на пчелата се превръща в знак на солидарност и почит към града.
- Свободно говори за психичното здраве
Певицата нееднократно е разказвала за тревожността и емоционалните предизвикателства, с които се е сблъсквала след инцидента в Манчестър.
- Социалните мрежи невинаги са приоритет
През различни периоди от живота си Ариана Гранде е вземала решение временно да се оттегли от социалните платформи, за да се погрижи за психичното си здраве.
- Има силна връзка с феновете си
Изпълнителката е известна с близките си отношения с почитателите и често намира нестандартни начини да общува с тях.
- 2018 г. е една от най-трудните в живота ѝ
Годината е белязана както от огромни професионални успехи, така и от тежки лични изпитания, включително загубата на бившия ѝ партньор Мак Милър и края на годежа ѝ с Пийт Дейвидсън.
- Превръща личните преживявания в музика
Много от най-успешните ѝ песни са вдъхновени от реални събития и хора от личния ѝ живот.
- Има отличителен стил
Високата конска опашка и характерният моден стил се превръщат в нейна запазена марка, разпознаваема по целия свят.