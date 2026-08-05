Джорджина Родригес откровено проговори за критиките към външния си вид, след като папарашки снимки от семейната ѝ почивка на яхта предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. Вместо да отговори на хейтърите с гняв, годеницата на Кристиано Роналдо публикува дълго и емоционално послание в Instagram, в което защити правото на всяка жена да се чувства добре в тялото си.

Моделът и инфлуенсър, която е майка на шест деца, признава, че тялото ѝ ще продължи да се променя - и това е нещо, за което е искрено благодарна.

Годеницата на Роналдо, Джорджина, предизвика скандал сред феновете (СНИМКИ)

„Надявам се това да продължи още много години, защото това означава, че продължавам да живея“, написа тя.

Джорджина споделя, че най-важният урок, който иска да предаде на трите си дъщери заедно с Кристиано Роналдо, е, че стойността на човека никога не трябва да зависи от външния му вид или от мнението на непознати в интернет.

„Притеснява ме, че ме наричат дебела“

В публикацията си Родригес разкрива и личен разговор с Роналдо. След като видяла коментарите под снимките си, тя му признала, че се притеснява от омразата на хората към теглото ѝ. Футболната звезда обаче я успокоил с думи, в които се припознаха множество други дами в публичното пространство и извън него:

„Ти живееш такава, каквато си - прекрасна жена, красива, с невероятно тяло, майка, добър човек, успешна и изпълнена с любов. Нормално е да ти завиждат.“

Според Джорджина понякога всеки има нужда някой да му припомни какво наистина има значение.

Снимка: Getty Images

Инфлуенсърката отбелязва, че това не е първият случай, в който формите ѝ се превръщат в тема за обществен дебат.

„Любопитното е, че това се случва всяко лято. Всяка година тялото ми отново става новина“, пише тя, преди да зададе въпроса:

„Кой решава кое е 'правилното' тяло? Наистина ли още вярваме, че щастието има размер?“

Снимка: Getty Images

Тя подчертава, че тренира не за да отслабва, а защото спортът ѝ носи здраве, спокойствие, дисциплина и добро настроение. „Никога не е било борба за по-слабо тяло, а начин да се грижа за себе си“, допълва Родригес.

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„Обичам извивките си“

В края на публикацията си Джорджина отправя силно послание за приемането на собственото тяло.

„Обичам извивките си. Обичам свободата да живея в тялото, което ме е избрало..., което ми е позволило да прегръщам, да създам живот, да падна и отново да се изправя. То заслужава уважение, любов и благодарност във всичките си версии.“

Според нея истинският успех няма нищо общо с това да се впишеш в нечий измислен идеал за красота: „Истинският успех е да живееш в мир, да бъдеш заобиколен от хората, които обичаш, да се грижиш за здравето си и да се радваш на живота“, завършва тя с чувство за хумор: „Поздрави от едно 'дебеличко' щастливо момиче.“