Джорджина Родригес откровено проговори за критиките към външния си вид, след като папарашки снимки от семейната ѝ почивка на яхта предизвикаха вълна от коментари в социалните мрежи. Вместо да отговори на хейтърите с гняв, годеницата на Кристиано Роналдо публикува дълго и емоционално послание в Instagram, в което защити правото на всяка жена да се чувства добре в тялото си.

Моделът и инфлуенсър, която е майка на шест деца, признава, че тялото ѝ ще продължи да се променя - и това е нещо, за което е искрено благодарна.

„Надявам се това да продължи още много години, защото това означава, че продължавам да живея“, написа тя.

Джорджина споделя, че най-важният урок, който иска да предаде на трите си дъщери заедно с Кристиано Роналдо, е, че стойността на човека никога не трябва да зависи от външния му вид или от мнението на непознати в интернет.

„Притеснява ме, че ме наричат дебела“

В публикацията си Родригес разкрива и личен разговор с Роналдо. След като видяла коментарите под снимките си, тя му признала, че се притеснява от омразата на хората към теглото ѝ. Футболната звезда обаче я успокоил с думи, в които се припознаха множество други дами в публичното пространство и извън него:

„Ти живееш такава, каквато си - прекрасна жена, красива, с невероятно тяло, майка, добър човек, успешна и изпълнена с любов. Нормално е да ти завиждат.“

Според Джорджина понякога всеки има нужда някой да му припомни какво наистина има значение.

Снимка: Getty Images

Инфлуенсърката отбелязва, че това не е първият случай, в който формите ѝ се превръщат в тема за обществен дебат.

„Любопитното е, че това се случва всяко лято. Всяка година тялото ми отново става новина“, пише тя, преди да зададе въпроса:

„Кой решава кое е 'правилното' тяло? Наистина ли още вярваме, че щастието има размер?“

Снимка: Getty Images

Тя подчертава, че тренира не за да отслабва, а защото спортът ѝ носи здраве, спокойствие, дисциплина и добро настроение. „Никога не е било борба за по-слабо тяло, а начин да се грижа за себе си“, допълва Родригес.

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„Обичам извивките си“

В края на публикацията си Джорджина отправя силно послание за приемането на собственото тяло.

„Обичам извивките си. Обичам свободата да живея в тялото, което ме е избрало..., което ми е позволило да прегръщам, да създам живот, да падна и отново да се изправя. То заслужава уважение, любов и благодарност във всичките си версии.“

Според нея истинският успех няма нищо общо с това да се впишеш в нечий измислен идеал за красота: „Истинският успех е да живееш в мир, да бъдеш заобиколен от хората, които обичаш, да се грижиш за здравето си и да се радваш на живота“, завършва тя с чувство за хумор: „Поздрави от едно 'дебеличко' щастливо момиче.“