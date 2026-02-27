Наричана е „кралицата на Холивуд“. Има звезда на Холивудската алея на славата. Удостоена е с титла дейм и с Орден на Британската империя. От 1957 до 2005 г. е удостоена с общо 36 награди и 6 отделни номинации за награда. Носителка е на три награди „Оскар“ - два за най-добра женска роля (за 1960 и 1966) и една специална (1993). Елизабет Тейлър е първата актриса, чиито хонорари се изчисляват на милиони долари. Има осем брака зад гърба си. През 1999 г. Американският филмов институт я нарежда на 7-о място сред 100-те най-добри актриси за всички времена.

Името й е като светкавица в нощта - ярко, неочаквано, трудно за игнориране, каквато е и самата тя. Остава в историята не просто като актриса, а като преживяване за милиони души по света. Чували сте за израза „Бракът е велика институция“. Чували сте и за неговата авторка - Елизабет Тейлър. Родена на 27 февруари 1932 г. в Лондон, на тригодишна възраст започва да посещава уроци по балет, на десет години вече се снима във филми, а на 18 сключва първия си брак. Осемте й брака и съпътстващите ги скандали са следени с голям интерес от медиите. За един от брачните си партньори се омъжва два пъти - първият брак трае 10 години, а вторият - само 1. Има общо 4 деца от 8-те си брака. Казва да за последен път през 1991 година на мъж, който е с 20 години по-млад от нея. 5 години по-късно се развежда и се зарича повече да не се омъжва - обещание, което спазва до последния си ден.

Снимка: Getty Images

Любовта в нейните 8 варианта

Елизабет Теилър има осем брака - повече на брой от тези, които повечето от нас ще имат някога. Но това не е каприз. Не е просто „влюбване“. Това е непрекъснато търсене. Не просто на партньор - а на начин, по който животът да се чувства истински. И няма академична нужда да ги помним като списък - а като части от пъзела на човек, който не умее да живее спокойно. Нейните бракове включват:

Конрад Хилтън (1950-1951) - първи брак като много млада.

Майкъл Уайлдинг (1952 – 1957)

Майк Тод (1957-1958) - продуцент, драматичен разрив, трагично починал.

Ричард Бъртън (1964-1974) - първи брак с него.

Ричард Бъртън (1975-1976) - втори брак след развода.

Джон Уорнър (1976-1982)

Еди Фишър (1959-1961)

Лари Форентски (1991-1996)

Снимка: Getty Images

Химията с Ричард Бъртън - любов или разрушение?

Има любовни истории, които се разказват. Има други, които се преживяват от милиони хора чрез медиите. А има и такива, които се превръщат в митология. Любовта между Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън не е просто холивудски роман. Тя е епоха. Спектакъл без режисьор, война без победител, химия без противоотрова. Сблъсък между две огромни личности, които едновременно се издигаха една друга до небето и се хвърляха в ада. И да - около тях вече има бракове, скандали, страсти, ревност и диаманти, но когато се срещат, всичко преди това изглежда като репетиция. нти, картини, дизайнерски дрехи, пътувания, храна, алкохол и яхти.

Снимка: Getty Images

Съдбовната среща - когато огънят среща бензина

Годината е 1962. Снимките на „Клеопатра“. Най-скъпата филмова продукция в историята дотогава. Холивуд се тресе от финансов риск, студиото е на ръба, а в центъра на всичко стои Елизабет Тейлър - вече носителка на „Оскар“, вече символ на чувственост и власт. Ричард Бъртън влиза в проекта като Марк Антоний - театрален титан, с глас като бронз и интелект, който реже като скалпел. Той не е просто красив мъж. Той е сила. Той е истинско алфа присъствие. И между тях избухва нещо, което не може да бъде скрито. Проблемът? И двамата са женени. Докато заснема Клеопатра в Италия през 1962 г., Елизабет започва връзка с уелския актьор Ричард Бъртън, въпреки че е женен. Слуховете за аферата започват да се разпространяват в пресата и се потвърждават от папараци, които ги заснемат на яхта в Иския.

Снимка: Getty Images

Тейлър получава развод от Фишър на 6 март 1964 г. в Пуерто Ваярта, Мексико, и се жени за Бъртън девет дни по-късно на частна церемония в Риц-Карлтън Монреал. След това Бъртън осиновява Лиза Тод и Мария Бъртън (родена на 1 август 1961 г.), немско сираче, чийто процес на осиновяване Елизабет Тейлър е започнала още докато е женена за Фишър. Тейлър и Бъртън играят заедно в 11 филма и водят жизнерадостен начин на живот, харчат милиони за кожи, диама. Скандалът е глобален. Ватикана осъжда връзката. Пресата ги разкъсва. Цяла Америка се възмущава, но същевременно не може да спре да гледа. Светът получава нова сапунена опера - но този път тя не е измислена. Тя е реална.

Снимка: Getty Images

Страстта като зависимост

Петият съпруг на Елизабет Тейлър наистина боготвори съпругата си. В дневника си той я описвал много поетично: „Тя е срамежлива и остроумна, не е ничия играчка, брилянтна актриса е и е по-красива, отколкото можете да си представите. Може да бъде арогантна и упорита, но и сладка, и красива. Тя толерира моите недостатъци и пиянство, сърцето ме боли, когато сме далеч един от друг. Тя ме обича.“ Това, което прави тяхната история толкова мощна, не е просто аферата. А интензитетът. Те не просто се обичат. Те горят в отношенията си. Бъртън е мъж на крайностите - интелигентен, саркастичен, склонен към алкохол и разрушителност. Елизабет Тейлър не му отстъпва като жена в това отношение - ако обича, обича докрай; ако страда, страда публично; ако притежава, притежава с размах.

Снимка: Getty Images

Тяхната любов е сблъсък на егота, на рани, на нужди. Той й подарява диаманти, които влизат в историята - включително прочутия 69-каратов „Тейлър-Бъртън“ диамант. Тя го носи не просто като украшение, а като трофей на страстта им. Но зад блясъка стои нещо по-дълбоко - нуждата да бъде обожавана. Нуждата да бъде избрана. Така двамата се се женят през 1964 г. Елизабет Тейлър, която е известна с любовта си към цветята, украсява цялата си коса с бели зюмбюли вместо воал на първата си сватба с актьора Ричард Бъртън през 1964 г. И светът затаява дъх в очакване на приказката...

Снимка: Getty Images

Осем брака - но само една голяма любов

Елизабет Тейлър ще има общо осем брака в живота си - с различни мъже, различни истории, различни опити за стабилност. Но когато говорим за любов, в центъра стои един мъж: Ричард Бъртън. Те се женят. Разделят се. Женят се отново. И пак се разделят. Този цикъл не е каприз. Това е неспособност да живеят един без друг - и неспособност да живеят заедно. Първият им брак (1964-1974) е десетилетие на екстремна страст и екстремни конфликти. Работят заедно в множество филми - „Кой се страхува от Вирджиния Улф?“ (1966) е може би най-емблематичният. Там играят семейство, което е разяждано от сарказъм, болка и алкохол. Иронията е жестока - камерата просто улавя енергия, която вече съществува. Филмът носи втори „Оскар“ на Тейлър.

Снимка: Getty Images

Но зад наградите има крещене, ревност, зависимости, бурни караници и разрушителна динамика. Любовта им е като ураган - величествен, но опустошителен. Малко са звездните двойки, които са номинирани за "Оскар" в една и съща година. Не е необичайно явление голям актьор да е двойка с друг голям актьор, но сравнително рядко се случва и двамата да получат номинация за „Оскар“ в една и съща година. Това обаче се случва за Елизабет Тейлър и Ричард Бъртън през 1967 г. Въпреки че връзката им няма как да бъде дадена за пример като успешна, те са сред най-големите звезди на Холивуд. Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър участват заедно в 11 филма, като за „Кой се страхува от Вирджиния Улф?“ всеки от тях получава номинация за „Оскар“, но само Елизабет Тейлър си тръгва с наградата.

Снимка: Getty Images

Вторият шанс - и повторението на сюжета

През 1974 г. се развеждат. Всичко между тях изглежда окончателно приключило. Но две години по-късно, през 1975 г., отново си казват „да“. Това е почти архетипен акт - двама души, които вярват, че този път ще бъде различно. Че любовта може да надвие характера. Че страстта може да надвие травмите. Но не може. Вторият брак трае по-малко от година. Те вече не са в апогея си. Здравословните проблеми на Елизабет се задълбочават. Бъртън се бори с алкохолизма. Интензитетът не е намалял - но ресурсът да го носят е изчерпан. Любовта им не угасва. Но съжителството става невъзможно.

Снимка: Getty Images

Диамант, блестящ в пепелта

Защо тази история остава вечна? Защото не е стерилна. Тя е човешка в най-крайната си форма. В тяхната сага виждаме всичко, което любовта може да бъде: възвишена, разрушителна, вдъхновяваща, зависима, величествена и жалка едновременно. Те са огледало на собствените ни крайности - просто увеличени под прожекторите на сцената. Елизабет Тейлър казва, че никога не е обичала друг мъж така, както Ричард. Бъртън до края на живота си пази писмата й. Това не е история за перфектна любов. Това е история за истинска любов. Любовта им е символизирана от диаманти - твърди, бляскави, вечни. Но вътре в тях има напрежение, създадено под огромен натиск и градус. Такава е и тяхната връзка. Те не успяха да се спасят един друг. Не се „излекуваха“. Не станаха по-спокойни, ако някой е очаквал това. Но изгоряха ярко.

Снимка: Getty Images

Когато Ричард Бъртън умира през 1984 г., Елизабет е дълбоко разтърсена. Макар да не са заедно, между тях остава нишка, която никога не се прекъсва напълно. Тяхната история ни оставя с неудобен въпрос: По-добре ли е любовта да бъде спокойна и устойчива - или кратка, бурна и незабравима? Отговорът звучи така - след раздялата си с Бъртън тя продължава скучен и самотен живот като жена на политик във Вашингтон, депресирана, с наднормено тегло и все по-пристрастена към наркотиците и алкохола. Връзката на Тейлър и Бъртън остава завинаги в медиите като „бракът на века“, а тя по-късно заявява: „След Ричард, мъжете в живота ми бяха само там, за да ми държат палтото и да отворят вратата“… Двама души, които доказаха, че когато любовта е истинска, тя не се измерва с продължителност, а с интензитет. Толкова.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER