Прегръдката между тези две сестри започва още преди първия им дъх. Близначките Шедни и Клейди се развиват заедно в един околоплоден сак в корема на мама, при изключително рядък тип бременност, който се среща приблизително веднъж на 10 000 случая. Когато лекарите ги изваждат от утробата на майка им, близначките са сгушени една в друга и дори след разкъсването на сака не искат да се пуснат.

„Те се прегръщаха, когато се появиха на бял свят. Дори след като разкъсахме околоплодния сак, не искаха да се пуснат. Беше много мило“, разказва д-р Александър Джусела, извършил цезаровото сечение.

Шедни и Клейди се раждат преждевременно на 26 май в медицински център в Нюарк, Ню Джърси. След близо два месеца в неонатологичното интензивно отделение двете вече са у дома при своите родители.

„Ще направя всичко възможно да останат близки, защото се появиха на този свят прегърнати заедно“, споделя 22-годишната им майка Шеделин Пиер Луис.

Една плацента и един околоплоден сак

Шеделин и съпругът ѝ Евънс Клод Бонтан били изненадани, когато разбрали, че очакват близнаци. Скоро след това младата жена била диагностицирана с монохориална моноамниотична бременност, известна още като MoMo.

При този изключително рядък тип бременност двете бебета споделят една плацента и един околоплоден сак. Според Международното дружество по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG) състоянието се среща при приблизително една на 10 000 бременности и крие сериозен риск от преплитане на пъпните връвчици и трябва да бъде проследявано заради повишения риск от усложнения.

Снимка: Facebook

Такова усложнение възниква и при бременността на Шеделин, поради което тя е приета в болница в 26-ата гестационна седмица и остава под непрекъснато наблюдение.

Раждане в 32-рата седмица

Лекарите се надявали да отложат раждането до 34-тата седмица. Когато обаче забелязали, че растежът на едното бебе се забавя, решили да извършат цезарово сечение в 32-рата седмица.

Операцията преминала успешно и подарила на медицинския екип незабравим момент. Двете момиченца били извадени заедно, все още в общия околоплоден сак. В продължение на около десет секунди те останали свързани с плацентата и продължили да получават кислород – прегърнати една в друга.

Снимка: Facebook

Най-после у дома

Заради преждевременното раждане Шедни и Клейди прекарали близо два месеца в неонатологичното отделение, преди да бъдат изписани на 23 юли.

Макар родителите им вече да забелязват различия в характерите им, близначките продължават да търсят близостта една на друга.

„Обичат да бъдат заедно“, споделя баща им.