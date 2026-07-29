Две инфлуенсърки, които имат близнаци заедно, си разпределят родителските задължения по необичаен начин. Едната предоставя яйцеклетките за инвитро процедурата, другата износва и ражда бебетата, а след появата им на бял свят първата поема кърменето, въпреки че никога не е била бременна.

От онлайн запознанство до семейство с две деца

Сам и Али Конуей са инфлуенсърки и живеят в Канада. Двете се запознават онлайн през 2014 г., а пет години по-късно – през 2019-а, сключват брак. Днес те споделят моменти от семейното си ежедневие в социалните мрежи и отглеждат своите близнаци. Момченцата са родени през септември 2022 г. и скоро ще навършат 4 години.

Когато Сам и Али решават да станат родители, те разпределят отговорностите помежду си по необичаен начин. Сам преминава през процедура по извличане на яйцеклетки за инвитро оплождане, Али износва и ражда бебетата, а след появата им на бял свят Сам поема кърменето.

Снимка: Инстаграм

Сам решава да кърми, без да е била бременна

Това става възможно благодарение на предизвиканата лактация – процес, при който с помощта на медикаменти и редовна стимулация на гърдите организмът започва да произвежда кърма, без да е преминал през бременност.

„За първи път прочетох за предизвиканата лактация в интернет. Идеята ме заинтригува и наистина много исках да опитам“, разказва Сам пред Today.com.

Пътят към осъществяването на желанието ѝ обаче не бил лесен. Сам потърсила помощ от специалисти по кърмене, но първоначално получила отговор, че няма как да ѝ съдействат и че планът ѝ едва ли е възможен.

В крайна сметка акушер-гинекологът на Али я насочил към лекар, който имал опит в предизвикването на лактация. Той обяснил, че организмът на Сам трябва да бъде „подведен“, че е преминал през бременност.

Снимка: Инстаграм

Медикаменти и строг режим на изцеждане

Под медицинско наблюдение Сам започнала да приема противозачатъчни медикаменти. След като ги спряла, преминала към лекарство за стимулиране на производството на кърма. През юли 2022 г., два месеца преди планираното секцио на Али, Сам започнала да използва помпа за кърма. Резултатите дошли изненадващо бързо.

„Още на втория ден се появиха първите капки. Скоро започнах да произвеждам по около 30 милилитра на ден, а след няколко седмици – по толкова при всяко изцеждане“, спомня си тя.

До раждането на близнаците Сам вече произвеждала над 1,2 литра кърма дневно – повече от необходимото за пълното изхранване на едно бебе.

13 месеца с 4 часа сън

Сам признава, че организмът ѝ е реагирал изключително добре, но зад успеха стояли огромни усилия, строг режим и много безсънни нощи.

„Не можеш да пропуснеш нито едно изцеждане“, категорична е тя.

През общо 13-те месеца, в които изцеждала и кърмила близнаците, Сам не успявала да спи повече от четири часа без прекъсване.

Първото кърмене е още в операционната

Сам слага близнаците на гърдата непосредствено след раждането им.

„Кърмих ги още в операционната. Беше невероятно да започна още през първия ден“, споделя тя.

И двете момченца се родили с къси подезични юздички, които се наложило да бъдат коригирани. Едното бебе било по-дребно и първоначално нямало достатъчно сили да суче продължително.

С помощта на медицински специалисти Сам успяла да кърми близнаците или да ги храни с изцедена кърма. Така през първите месеци момченцата получавали изцяло майчина кърма, а отбиването им започнало, когато станали на 11 месеца.

Снимка: Инстаграм

„Усещах, че наистина сме заедно във всичко“

За Али, която преминала през тежка бременност, подкрепата на съпругата ѝ била безценна. Докато Сам поемала основната част от грижите около храненето на близнаците, Али имала възможност да си поеме въздух и да се възстанови след раждането.

„Беше огромно облекчение. Беше и прекрасно да усещам, че по някакъв начин преминаваме през всичко това заедно“, разказва тя.

Така Сам и Али намират свой начин да споделят както отговорностите, така и едни от най-съкровените моменти през първите месеци от живота на своите близнаци.

Вижте във видеото защо кърменето е толкова важно: