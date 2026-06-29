Две сестри от Тексас преживяха момент, който звучи почти невероятно — и двете забременели по едно и също време, и двете очаквали близнаци, а накрая родили момчетата си само през няколко часа една от друга.

Рейни Джоунс и Дариан Лоу били изненадани още когато разбрали, че ще стават майки едновременно. Истинският шок обаче дошъл малко по-късно — оказало се, че и двете носят по две бебета.

Дариан първа посрещнала своите еднояйчни близнаци Уайлдър и Уокър. Момчетата се родили около 12 ч. на обяд на 19 март в Лонгвю, Тексас.

Само 13 часа по-късно сестра ѝ Рейни също станала майка на близнаци — Бен и Роуън. Нейните момчета са разнояйчни близнаци и се появили на бял свят два месеца по-рано от очакваното, тъй като терминът ѝ бил на 1 юни.

„Бях в болницата, за да я видя и да погушкам бебетата ѝ. След това се прибрах, но се стигна до спешна ситуация и трябваше да ме откарат в болница. 13 часа по-късно се родиха и нашите бебета“, разказва Рейни пред местната медия KLTV.

Снимка: Facebook

Макар две от четирите бебета да прекарали известно време в неонатологично интензивно отделение, всички вече са у дома. Четирите момчета били изписани през май месец.

„Искахме да имаме деца по едно и също време, но никога не сме си представяли, че ще бъде с разлика от 13 часа“, споделя Рейни. „Дори не очаквахме да родим в рамките на един месец.“

Оказва се, че близнаците не са нещо ново за това семейство. Самите Рейни и Дариан не са близначки, но по-малките им брат и сестра, Хадли и Хъдсън, са близнаци и през септември ще навършат 12 години.

Майка им Шанън Джаксън вече знае какво е да отглеждаш близнаци, но въпреки това признава, че внезапната поява на четири внучета наведнъж я е оставила без думи.

„От нула станаха четири изведнъж“, казва тя. „Винаги съм мечтала за голямо семейство, защото аз самата нямах такова, докато растях. А сега... това е огромно щастие, което мога да споделя с момичетата си.“

Снимка: Facebook

Малката Хадли пък се шегува, че с две двойки племенници близнаци у дома вече е „много хаотично“.

За Рейни преживяването е направило връзката със сестра ѝ още по-силна.

„Първо сте сестри и имате тази връзка. Но сега към нея се добавя и връзката между две майки“, казва тя. „А да имаш близнаци е просто още едно ниво на лудост.“

Снимка: Facebook

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