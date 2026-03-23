Една майка предизвика ожесточени реакции онлайн, след като открито сподели, че все още кърми 4-годишната си дъщеря. Част от коментарите определят решението ѝ като „неподходящо“ и „нездравословно“, а други поставят под въпрос влиянието му върху детската самостоятелност.

34-годишната Шинай Висер, която е инфлуенсър, остава спокойна и уверена в избора си, споделяйки: „Не го правя за себе си. Ако сте кърмили, знаете това“.

Шинай отглежда две дъщери – на 4 години и на 1 година и 8 месеца. В социалните мрежи споделя своя осъзнат подход към родителството, който включва домашни раждания, обучение у дома и кърмене, съобразено с нуждите на детето.

Две деца - два напълно различни ритъма

При 4-годишната ѝ дъщеря кърменето вече е рядко и напълно водено от детето. „Понякога суче веднъж на ден, понякога изобщо не иска дни наред. Това е напълно нейно решение.“

Но при по-малката, която скоро ще навърши 3 години, картината е съвсем различна. „Тя суче безброй пъти през деня… честно казано, не мога дори да ги преброя. И нощем също.“ Според майката, която се води изцяло от децата си, това е напълно нормално за възрастта и е важна част от развитието им.

Не само храна, а емоционална връзка

За Шинай Висер кърменето не е просто хранене, а дълбока форма на свързване.

„При по-голямото дете това вече не е въпрос на хранене, а на емоционален баланс. Това е момент на спокойствие, сигурност и близост.“

Тя го сравнява с начините, по които възрастните намират утеха в ежедневието си. „Тялото се отпуска, дишането се забавя, емоциите омекват.“

Висер вярва още, че силната връзка между родител и дете създава по-уверени и самостоятелни личности. По думите ѝ, когато емоционалните нужди на детето са удовлетворени, то израства по-уверено и спокойно.

„Независимостта се изгражда върху сигурната привързаност, а не чрез насилствено отделяне“, споделя 34-годишната майка.

Решението не е импулсивно, а информирано

След четене на литература по темата, майката разбира, че дългото кърмене е нормално в някои култури и е било широко разпространено в миналото.

„Когато разбрах, че в исторически план хората са кърмели много по-дълго, осъзнах, че удълженото кърмене не е странно — просто е непривично за западната култура.“

Има ли крайна дата кърменето?

Относно това кога планира да спре с кърменето на голямото си дете, Висер няма конкретен отговор. Сигурна е обаче в едно – ще продължи, докато и двете с дъщеря й се чувстват добре. Тя вярва, че този процес трябва да бъде естествен и воден от детето, а не от социалните очаквания.

„С отбиването не трябва да се бърза, за да бъде здравословно. Голямата ми дъщеря сама спира постепенно и този процес е магичен за наблюдение“.

Въпреки критиките, Висер остава уверена в избора си и насърчава и други майки да се доверяват на себе си.

„Образовайте се, вярвайте на тялото си и помнете — не дължите обяснение на никого за това, което работи за вашето семейство.“

