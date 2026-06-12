Нора Шопова посрещна своето второ дете. Първата българка, украсила корица на “Vogue”, сподели радостната вест в социалните мрежи, изразявайки щастието си и публикувайки снимки на най-малкият член на семейството.

„Магдалена попълни нашата великолепна четворка на 5-ти юни. Вихрен вече е батко, а малкият семеен свят, който с Траян създадохме - съвършено завършен и изпълнен с благодарност“, написа Нора към снимките.

На кадрите, освен малката Магдалена, присъства и 3-годишният Вихрен – той с любопитство наблюдава малката си сестричка и дори държи нежно ръката ѝ.

Новината беше посрещната с много поздравления и позитивни реакции от страна на фенове и колеги на семейството.

Нора Шопова, която е позната освен като модел и като телевизионен водещ, често споделя моменти от личния си живот в социалните мрежи. Тя открито говореше за втората си бременност, споделяйки чувствата и усещанията си. „Сега вече знам какво да очаквам, супер осъзната и спокойна съм, същевременно обаче нямам време за себе си, защото вече имам едно дете и доста съм неглижирала бременността сама по себе си“, коментира модела по повод състоянието си.

Припомняне, че Нора скючи брак с приятеля си Траян Косев през август 2021 г. Техният син Вихрен, когото тя нарича „сбъдната мечта“, се роди на 30 ноември 2022 г. А сега, с раждането на Магдалена, семейството навлиза в нов, още по-щастлив етап.

И още една телевизионна водеща - Бесте Сабри, която съвсем наскоро стана майка:

