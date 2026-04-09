26-годишна майка на 3 деца се чувства изключително горда от опита си по време на второто раждане, когато на бял свят се появяват разнояйчните й близнаци – едното бебе се ражда по естествен път, а за второто се налага лекарите да се намесят със спешно секцио.

Как една майка ражда едното бебе естествено, а другото - със секцио

Грейс Феро е приета в болница в 35-а седмица от бременността си с близнаци. Лекарите й поставят диагноза гестационна хипертония. Скоро след това става ясно, че раждането е започнало и няма връщане назад. На другия ден Грейс ражда първото си бебе, Езра, по естествен път само след няколко напъна. Когато идва ред на второто бебе, Марго, лекарите установяват, че тя се е обърнала в седалищно положение. Това поставя майката пред избора да обърнат бебето или да направят спешно цезарово сечение.

„В този момент направих това, което сметнах за най-добро и избрах спешно секцио,“ казва Грейс, която има още едно дете, двегодишната Мейв, със съпруга си Джеймс. „Опитвах се да запазя спокойствие, но честно казано бях много уплашена. Умът ми сякаш не можеше да осъзнае какво се случва. Беше истинска емоционална въртележка.“

"Беше като в мъгла"

Майката на три деца споделя, че всичко се е случило като в мъгла. Стаята бързо се е превърнала в операционна и всички са действали с невероятна скорост.

„Спуснаха завесата. Лекарят викаше анестезиолог. Съпругът ми трябваше да напусне стаята, докато анестезиологът дойде, а медицинската сестра се опитваше да ме успокои,“ разказва тя пред People. „Всички около мен се движеха светкавично, подготвяйки операцията, а аз лежах там, току-що родила по естествен път и ме подготвяха за операция.“

Във видео в TikTok Грейс споделя, че именно този опит е едно от нещата, с които се гордее най-много. Въпреки хаоса, бременността ѝ с двуяйчни близнаци и самото раждане са преминали сравнително спокойно и гладко.

„И двете бебета се родиха здрави и съм много благодарна, че не се наложи да прекарват време в интензивно отделение,“ казва тя.

По думите ѝ възстановяването след естественото раждане е било значително по-лесно от това след цезаровото сечение. Тя остава в болницата около седмица заради високото кръвно налягане. През първите седмици изпитва дискомфорт, но този опит само й напомня, че би направила всичко за децата си.

Какво се случва 8 месеца по-късно

Осем месеца по-късно тя признава, че адаптацията към живота с близнаци и малко дете е предизвикателство, но продължава да се учи всеки ден.

„Определено беше трудно да се справям не само с две новородени, но и с двегодишно дете. Дори осем месеца след раждането все още се уча как да организирам ежедневието си по най-добрия начин,“ казва тя. „Напомням си всеки ден, че може и да съм майка за втори път, но съм майка на близнаци за първи път — и се учим как да се справяме с това ден след ден.“

