Семейството на Петра Квитова се увеличи. Двукратната шампионка от Уимбълдън стана майка на близначките Емма и Елла, които се родиха на 30 март. Това е второ майчинство за тенис звездата, след като през юли 2024 година тя посрещна първото си дете – син на име Петър. Квитова се омъжени за дългогодишния си партньор и треньор Иржи Ванек през 2023 година.

Щастливата новина тенисистката сподели в социалните мрежи, където получи вълна от поздравления от фенове и колеги.

Снимка: Instagram/Getty Images

Последният мач на Квитова беше през 2025 година на US Open, с което тя сложи край на впечатляваща кариера. Бившата №2 в света има 31 титли и 634 победи зад гърба си, утвърждавайки се като една от най-успешните тенисистки на своето поколение.

Днес обаче най-важната ѝ роля е извън корта – тази на майка на три деца.

Снимка: Instagram/Getty Images

Ужасяващият инцидент, който едва не я убива

Преди Квитова да намери щастието и да стане майка, преживява ужасяващ инцидент. През 2016 година тенисистката е намушкана с нож, което води до сериозни наранявания на лявата й ръка. Това я извади от спорта за дълго време, защото отличителната черта в играта й е бързият сервис именно с лявата ръка.

През декември 2016 година Квитова е нападната в апартамента си в чешкия град Простейов. 33-годишният Радим Зондра звъни на звънеца й и иска тя да му отвори под претекст, че трябва да провери бойлера й.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

„Пуснах го вътре. Казах му, че нямам бойлер, а той се зачуди и искаше да провери топлата вода. Помоли ме да я пусна, но в момента, в който се обърнах усетих, че имам опрян нож до гърлото“, разказва бившата номер 2 в женския тенис в своите показания.

Тогава тя е на 26 години и е номер 11 в световната ранглиста. Очаква я блестящо бъдеще в тениса, но вместо това преживява най-ужасната вечер в живота си.

„Опитах се да го преборя, хванах ножа, но срязах лявата си ръка на острието. Паднах и започнах да викам, навсякъде имаше кръв. Той ми каза, че не иска да ме нарани. Имах нуждата да отида в болница. Попитах го какво иска, предложих му пари и той прие. Дадох му около 10 хил. крони (б.а. около 350 евро) и нападателят избяга."

След това бившата тенисистка звъни на полицията и е откарана в болница. Оказва се, че всички пръсти на ръката й са срязани, както и нервите на 2 от тях.

"Късметлийка съм, че съм жива", заяви тенисистката след четиричасова операция, при която лекарите успяват да възстановят увредените нерви и сухожилия на ръката ѝ.

Следва дълга рехабилитация. Петра хваща първата си ракета 3 месеца след инцидента и играе първия си двубой 5 месеца след него.

През 2019 година нападателят й получава 8-годишна ефективна присъда.

Снимка: Instagram/Getty Images

С психическата травма от преживяното тя се бори много по-дълго, но успява да преодолее случилото се. Тя доказа, че всичко е възможно и колко силна се чувства. Квитова се завърна на корта през май 2017 г. и не просто заигра тенис отново, но няколко години след намушкването с нож игра четвъртфинал на US Open, спечели много титли, а през 2019 г. игра финал на откритото първенство на Австралия, загубен от Наоми Осака.

Разгледайте снимките в Галерията.