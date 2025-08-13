Тенис легендата Моника Селеш за първи път разкрива, че преди три години е била диагностицирана с миастения гравис - изключително рядко неврологично автоимунно заболяване. Тя сподели, че дълго време се бори с болестта, а симптомите открива в миналото, докато играе с деца и техните родители.

51- годишната Моника решава да признае за състоянието си с надеждата да повиши осведомеността за болестта преди началото на Откритото първенство на САЩ този месец. Селеш споделя, че първите симптоми са се появили още преди около пет години. Заболяването засяга мускулите в различни части на тялото, включително и тези, които контролират очите.

„Играех тенис с деца или други членове от семейството и понякога пропусках топката“, разказва Селеш пред Associated Press. Тя разказва още, че сякаш е виждала две топки, вместо една и не е била сигурна какво точно се случва с нея.

„Отне ми доста време, за да го осмисля и да започна да говоря за това открито. Състоянието оказва сериозно влияние върху живота ми“, признава тя.

Какво представлява рядкото заболяване?

Миастения гравис е хронично заболяване, за което към момента няма лечение. е хронично автоимунно заболяване, характеризиращо се с мускулна слабост и лесна уморяемост след физическа активност, следствие от нарушено нервно-мускулно предаване в напречнонабраздената мускулатура

Моника Селеш - завинаги емблема в тениса

Моника Селеш остава една от най-запомнящите се фигури в тениса. Само на 16 години тя печели първата си титла от „Големият шлем“. А до 19-годишна възраст вече има осем големи титли. През кариерата си тя има 595 победи и е допуснала 122 загуби.

Бляскатавата й кариера обаче претърпява драматичен обрат през 1993 г., когато по време на турнир в Германия, Моника е нападната и намушкана с нож от фен на своя конкурентка. Това ужасяващо събитие я принуждава да се оттегли временно от спорта.

След завръщането си Селеш печели още една титла от „Големият шлем“, но така и не успява напълно да се възстанови емоционално от инцидента. Последният ѝ официален тенис турнир е през 2003 г.,

