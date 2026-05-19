Петият сезон на романтичното риалити "Ергенът" по bTV предложи куп магнетични моменти! Сред тях бяха първите целувки на всеки един от тримата ергени със своите любими дами. Нека си ги припомним - истинска романтика и целувки, които ни оставиха без дъх

Най-чаканата целувка в "Ергенът" 5 - Марин и Михаела се разгорещиха

В най-романтичното предаване - "Ергенът" 5, емоциите се завихрят, страстта между ергените и дамите става все по-осезаема, а първата целувка вече е факт! Всички зрители тръпнаха в очакване да видят близостта, която Марин и Михаела най-накрая показаха - целувка, която ще се помни дълго!

След като ергените Марин и Стоян избраха своите фаворитки, с които имаха задача да изиграят романтична сцена от филм с тема "Холивдуска целувка", нещата в предаването се разговорещиха за някои от участниците. Марин беше поканил Михаела, Алия и Елена, но едва ли очакваше да се случи онова, което се случи. И то с такава неописуема страст...

Когато дойде ред на Михаела да влезе в роля, тя смело заяви, че не желае да играе и да бъде фалшива и че за нея са важни истинските неща.

"Не искам да играя. Искам каквото трябва да се случи, да се случи естествено и двамата да направим точно това, което желаем", заяви категорично участничката на Марин.

Той от своя страна моментално я разбра и се съгласи с нея. Двамата се гледаха в очите, така както с очите си гледаш първата си любов. Невинно. Истинско. Нежно. С копнеж, без изискване. С очакване, без страх.

Химията между тях бе отвъд онова, което може да бъде контролирано. И само за един миг сякаш нещо и у двамата се промени. С треперещи устни и влажни погледи, двамата се доближиха един до друг и се целунаха за първи път - по-романтично и по-истинско от всяка сцена в световните холивудски класики.

Разбира се, това бе двигател за страстта между тях и след първата целувка, последваха още няколко. Марин и Михаела сякаш са чакали този момент с нетърпение, защото по всичко си личеше колко много желание за другия са съхранявали в себе си през цялото време. Не като просто участници в любовно риалити, а като романтична двойка - двамата преживяват все повече моменти на близост и споделят уникален синхрон помежду си. А как ще се развият нещата между тях от тук нататък - предстои да разберем.

След индивидуалните срещи в "Ергенът" 5 и първата целувка между Марин и Михаела, която развълнува всички, отношенията между момичетата в имението стават все по-напрегнати. Всички си задават въпроса как се чувства Алия, след като Марин я отхвърли - макар и по много деликатен и кавалерски начин? И какво се опитва да постигне с поведението си младата жена?

Куклената актриса Виктория е убедена, че художничката Алия е неискрена и определено играе игра с добре обмислена стратегия. "Тази жена си води някакво свое собствено шоу, което е фалшиво."

Михаела също бе категорична, че не одобрява поведението на Алия. "Тя умишлено е притиснала Марин", убедено каза тя. Това мнение споделят и повечето момичета в имението. Те смятат, че Алия преувеличава отношенията си с къдравия красавец и не е напълно искрена нито с него, нито с тях, когато им разказва за срещите.

По всичко си личи, че в Шри Ланка съвсем скоро маските и задръжките ще паднат…

Първата целувка между Крис и Елеонора от „Ергенът“ 5

Коктейлът преди церемонията на розата в „Ергенът“ се превърна в сцена на едни от най-интимните моменти между Крис и Елеонора. След динамичния ден, изпълнен с предизвикателства, двамата най-накрая останаха насаме – и разговорът им бързо премина от лек флирт към сериозни теми.

Още в първите минути Крис показа, че интересът му към нея не е намалял: „Елеонора, Елеонора, дочаках да те видя отново.“

Тонът на разговора им беше лек, но зад него се усещаше натрупано напрежение. Елеонора също призна, че е била под напрежение през деня и внимателно е наблюдавала поведението му.

След предизвикателството с бебетата разговорът логично премина към по-сериозни теми – майчинството и слуховете, които се разпространиха в имението. Крис беше категоричен в впечатленията си: „Днес аз се убедих, че тя има майчински инстинкт и някой ден ще бъде страхотна майка.“

Елеонора обаче не избяга от по-сложната част на темата. Тя говори откровено за натиска и очакванията, които често среща: „До сега всеки човек иска да има деца от мен. И това ми е страх. Аз не съм инкубатор, сещаш ли се?“

Тя ясно заяви, че за нея децата не са просто следваща стъпка, а осъзнат избор: „Много добре трябва да преценя обстоятелствата и този мъж срещу мен, за да поискам деца.“

Тази откровеност сякаш помогна на Крис да я види в различна светлина – не просто като привлекателна жена, а като човек с ясни граници и ценности.

В разговора се прокраднаха и по-леки моменти, свързани със задачите от деня. Макар да не е приготвила сама десерта, който поднесе за него, Елеонора показа друга важна страна: „Тази жена всеки път е все по-красива и красива и красива. И не спира“, заяви Крис пред камерите.

След като преминаха през по-сериозните и по-леките теми, напрежението между тях достигна своя връх. Крис реши да направи следващата стъпка - първата им целувка!

„Е, време беше да се случи. Стига с тези бариери. Усетих го и от нея, че го иска“, каза Крис.

Елеонора обаче остана вярна на себе си – щастлива, но и критична: „Много ми хареса. Радвам се, че той направи тази крачка към мен. Но аз си го представях доста по-романтично.“

И въпреки емоцията, тя реши да запази този момент далеч от останалите. Ще наклони ли първата им целувка везните в техните отношения - предстои да разберем.

Марин целуна Алия от „Ергенът“ 5 - eто какво му липсва в Михаела

В петия сезон на романтичното риалити „Ергенът“ напрежението често избухва неочаквано… но този път между Алия и Марин всичко изглеждаше неизбежно. След серия от напрегнати разговори, въпроси без отговор и натрупано привличане, двамата най-накрая стигнаха до момента, който промени играта – първата им целувка.

Марин забелязва разговора между Алия и Мартин и веднага се намесва. Мартин му признава, че всъщност обсъждат него. Най-младият ерген в предаването решава да вземе нещата в свои ръце и директно покани участничката на индивидуален разговор.

„Защо си говориш с Мартин за мен, вместо с мен за мен“, пита я Марин.

Алия не замълча и му казва, че „понякога трябва да намеря с кого да говори за него“.

Но зад думите му се усеща напрежение – между желанието да бъде честен и реалността, че е заобиколен от „20 жени“.

Разговорът им бързо преминава от конфронтация към нещо много по-дълбоко. Алия показва страна, която рядко виждаме: „Ти въобще не изглеждаш на човека, който преживява това нещо.“

Тя е впечатлена от силата на Марин, от начина, по който носи лекота въпреки трудностите. А той отговаря с откровение:„Нямам избор… Знам, че този живот ми е един.“

В този момент дистанцията между тях започва да изчезва. Дамата дава ясна заявка: „Аз съм дошла да намеря любов.“

И тогава... се случва. След колебание, напрежение и неизказани желания, Марин прави своя избор. Двамата се целуват – и по думите му това не е просто момент на физическа близост: „Нямахме търпение да се целунем! Имаше страст, имаше живот в тази целувка. Беше много по-различно от това, което имах с Михаела!“

Марин обещава на Алия нещо ключово - безопасност, а тя отговаря с думи, които звучат като основа на всяка връзка:

„Това е фундамент – любов, уважение, доверие.“

След срещата Марин прави ясно разграничение - за Алия: „Тя идва и ми казва – искам те сега", a за Михаела: „Просто се пусна по течението.“

Марин призна, че този момент означава много повече от „просто бас“.

Стоян от "Ергенът" целуна избраницата си, a физиономията й казва всичко

Още една страстна целувка нагорещи отношенията в "Ергенът" 5. Този път основни герои в любовната сцена бяха Стоян и Илияна. Истинска ли беше тази интимна близост, или прибързана?

Симпатиите между Стоян и Илияна отдавна държат градуса на напрежението висок. В 25 епизод двамата "избухнаха" в страстна целувка.

Какво издава лицето на Илияна?

Понякога лицето казва повече от всички думи.

Целувката между двамата продължи точно 23 секунди, като по-настъпателен определено беше Стоян.

